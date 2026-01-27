Camuy apostará por la creatividad culinaria y el impulso a la agricultura local con el estreno de una pizza de yautía durante la tercera edición del Festival de la Yautía, que se celebrará el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero en el Complejo Deportivo Elba I. Rivera Pérez de Camuy.

“Esta edición incluirá una pizza de yautía, un plato novel que estoy seguro de que muchas personas van a querer probar. Además de la pizza, tendremos otros ofrecimientos gastronómicos, música, kioscos, venta de productos agrícolas y actividades para toda la familia. Será un ambiente familiar y festivo, con seguridad, que resalta la labor de nuestros agricultores y la agricultura local. Este tipo de eventos impulsa la economía del municipio porque mueve la economía local y atrae a residentes y visitantes al pueblo”, manifestó el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez.

El festival incluirá un torneo de dominó y la competencia Botas de Gallos, que estará dedicada a Luis F. “Vitín” Gerena López y presentará premios para los primeros cuatro lugares. La agenda también contará con artesanías, kioscos y una variada oferta musical durante ambos días.

El evento contará con la presentación, el sábado, de ‘Ricky Tricks’ y el homenaje a Nito Méndez, Alex DJ y Puerto Rico Gana, y A son de Guerra, el sábado, y la Jibara Banda y el Conjunto Quisqueya el domingo, entre otros.

“Con este festival seguimos creando espacios donde la agricultura se conecta con la cultura, la gastronomía y el disfrute familiar. Queremos que la yautía, un producto tan emblemático, se vea como una oportunidad de desarrollo para nuestros agricultores y comerciantes. Este evento genera movimiento en los negocios del área y posiciona a Camuy como un destino que apuesta por iniciativas bien organizadas, seguras y pensadas para el disfrute de toda la comunidad”, puntualizó el alcalde.

El ejecutivo municipal informó que habrá estacionamiento disponible en Quebrada Coop, las Cavernas del Río Camuy y la Escuela Miguel Felipe Santiago. Además, ofrecerán transporte gratuito desde las 10:00 de la mañana.

Para más información, detalles e inscripciones para el torneo de dominó y la Copa Alcalde, los interesados pueden llamar al 787.898.2160 extensión 1147.