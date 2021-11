La directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, confirmó hoy que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) continúa evaluando la posibilidad de privatizar las 10 oficinas de Servicio al Cliente de la corporación pública, pero no pudo decir en qué etapa se encuentra el proceso.

“La Autoridad no está en un proceso como tal de privatización de la agencia, lo único que se está evaluando por la oficina de las Alianzas Público Privadas es la parte administrativa de las oficinas comerciales. Sin embargo, no hay una determinación final todavía. Tan pronto esta oficina culmine todo este proceso, nos notificarán”, dijo la ingeniera, quien no precisó si está de acuerdo o no.

“En este sentido lo que sea mejor para la Autoridad en términos económicos y de eficiencia, pero esto es un proceso que está en evaluación y va a tomar en consideración todos esos aspectos”, sostuvo Pagán Crespo en declaraciones a Primera Hora antes de ofrecer un mensaje sobre los planes futuros de la AAA a la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros en un restaurante en San Juan.

Preguntada por el descontento de muchos abonados con el desempeño de LUMA Energy, que administra desde el primero de junio la transmisión y distribución de energía eléctrica en el País, Pagán Crespo dijo que la AAA “está enfocada en cada día mejorar el servicio que prestamos a nuestros clientes”.

Sobre los proyectos futuros de la corporación pública dijo que ya entregaron el plan de trabajo a la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA, por sus siglas en inglés) sobre el uso de unos $3,700 mil setecientos millones para reparar daños en la infraestructura de las plantas ocasionados por el huracán María.

“Ahora mismo nuestro plan de mejoras capitales para los próximos cinco años suma aproximadamente $5 mil millones en inversión. Esto es una oportunidad única que tenemos luego de cinco años sin poder hacer una inversión sustancial a nuestra infraestructura que tanto lo necesita. Todo nuestro departamento de infraestructura, todos nuestros departamentos de apoyo están alineados para que podamos maximizar la cantidad de proyectos que están saliendo”, sostuvo.

Repasó que en los últimos tres meses han anunciado cerca de 30 subastas para una inversión de más de $200 millones y proyectan todos los meses hacer anuncios de subastas que pueden llegar a los $100 millones.

“Ahora mismo tenemos más de 150 proyectos activos, que están en diferentes fases de planificación, diseño, anuncio de subasta, subasta y contratación. Estos 150 proyectos tienen asociados un billón de dólares, así que proyectamos que para finales del año que viene vamos a tener proyectos asociados a dos billones de dólares”, indicó la Directora Ejecutiva de la AAA.

“Tenemos varias fuentes de financiamiento, los fondos FEMA que nos fueron otorgados en enero y el año pasado, luego de la reestructuración de la deuda pudimos nuevamente tener acceso a los fondos federales y el año pasado tuvimos nuestro primer préstamo de la EPA (Agencia Federal de Protección Ambiental) de fondos del SRF (State Revolving Funds) para proyectos de agua potable, por $163 millones”, agregó.

Entre los proyectos de mayor prioridad, mencionó el dragado del embalse Carraízo y el dragado del Caño Martín Peña.

Sobre el dragado de Carraízo indicó que en enero de 2021, después de recibir la asignación de fondos federales, “a las dos semanas ya estábamos sometiendo el proyecto porque sabemos lo importante que es”.

Dijo que se han enfocado en cumplir con los requisitos de FEMA de realizar los estudios de ingeniería para poder realizar los trabajos. “Ya se entregó el estudio de ingeniería en agosto, FEMA lo está evaluando, pero juntos, estamos proyectando que en el primer trimestre de 2022 vamos a hacer el anuncio de subasta para los trabajos y a finales de 2022 comenzaríamos a realizar los trabajos”, proyectó.

No precisó sin embargo, cuándo estarían completadas las obras. “Hablar de un dragado es hablar de un proceso bien complejo de permisología. Por eso es que nos hemos mantenido en todo momento dando información del avance de todo este proceso que no se, pero se está haciendo”, reclamó la ingeniera.

En torno al dragado del Caño Martín Peña dijo que ya se han hecho “básicamente tres proyectos” previos al proceso de limpieza y ahondamiento del cuerpo de agua. Explicó que actualmente trabajan en la Avenida Borinquen, en Barrio Obrero, reemplazando una tubería de 24 por una de 36 pulgadas. “Ese proyecto debe culminar el año que viene pronto para luego comenzar otras fases”, agregó.

Entre otros proyectos que la AAA lleva a cabo mencionó la instalación de una troncal sanitaria nueva en Dorado, con una inversión de $32 millones y la reconstrucción del laboratorio de la agencia en Caguas que fue destruido por el huracán María. “Se hizo un laboratorio temporero en vagones y ya ese proyecto que está en un 30% de su construcción, debe estar para el verano del año que viene, con una inversión de cerca de $30 millones”, indicó la funcionaria,

Dijo que también está en construcción la planta de Cotto Laurel en Ponce, con una inversión de unos $10 millones, la planta de Toa Vaca en Villalba y la planta de Aguadilla. “En toda la isla tenemos proyectos en distintas fases de construcción”, sostuvo.