Puerto Rico se encuentra un 82.6 % “anormalmente seco”, una subida de más del 14 % en comparación con la semana pasada, mientras que la sequía moderada aumentó drásticamente también del 23,4 % al 40,8 % en una semana, informó este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos en su portal.

“En Puerto Rico, la sequía a corto plazo puede derivar en un mayor desarrollo o expansión de la sequía anormal y en una sequía moderada a severa”, explicó el organismo en su página web.

Indicó que los impactos relacionados con la sequía “afectan a la agricultura, provocando estrés en los cultivos y comenzando a reducir la disponibilidad de agua en algunos municipios”.

PUBLICIDAD

Según el organismo, la categoría “anormalmente seco” significa que la nubosidad “está baja”, lo que dificulta las lluvias.

Por su parte, el término “sequía moderada” significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos de nivel.

El Monitor de Sequía informó además de que el porcentaje de sequía severa se mantuvo igual que el reportado la semana pasada, en 5.89.

El término de “sequía severa” significa que la cosecha y los cultivos en las tierras va escaseando y que el Gobierno emite racionamientos de agua debido a la falta de precipitaciones.