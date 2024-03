En el sector Hormigas de Caguas, se impone un espacio de terreno “demostrativo” que sirve como laboratorio para agricultores que desean experimentar con sus sueños y cultivar sus ideas de negocio.

Se llama Finca AgroInnova, un proyecto que integra, además, una incubadora de negocios de alimentos, dirigida a emprendedores de toda la isla y que opera bajo el manto de la Corporación Juvenil para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles. “Esta es una corporación sin fines de lucro, creada por el municipio de Caguas y el fenecido exalcalde William Miranda Marín para ayudar a pequeños microempresarios a desarrollar sus productos. La mayor parte de ellos no tenían el capital para empezar y, para sacarlos de la marquesina, él creó esta corporación”, explicó Roberto Delgado, gerente de operaciones de AgroInnova, que corre el espacio mediante un acuerdo de usufructo con el municipio por un periodo de 30 años.

La finca cuenta con pequeñas áreas donde los agricultores tienen acceso para “inventar” con la tierra. Allí se cultiva: parcha, yautía, tomatillo, guanábana, perejil, recao, yerba buena, aguacate, pana, mangó y café. Este último bajo la sombrilla del Departamento de Agricultura. Además, tienen hidropónicos de cilantrillo y lechuga. “Aquí en Finca AgroInnova no producimos en grandes escalas. Somos una finca demostrativa, utilizada como laboratorio y se hace para tener pequeños espacios de cada uno de los productos que se pueden desarrollar en el área, basados en el terreno y el área donde estamos”, destacó Delgado.

Camila Castro, coordinadora del programa; Roberto Delgado, gerente de operaciones; Samuel Rodriguez, agrónomo

De esta forma, el concepto se presenta como una alternativa viable para atender los problemas de falta de capital o espacios para emprender en el mundo agrícola. “El clásico problema es que no tengo un terreno, pues alquilo, pero tengo que pagar renta en lo que produzco, y para producir se toma un montón de tiempo. A veces en un año no puedes producir nada, depende del cultivo. Entonces, ¿cómo yo pago mi renta si no estoy generando ingresos? Además, si vas a pedir una ayuda a alguna agencia privada, te piden récord de que ya estás trabajando, pero no puedo producir si no tengo el ingreso. Esos son los tipos de problemas en los que AgroInnova se enfoca, tanto en la agricultura, como para pequeños comerciantes. Le damos esa manita para empezar”, expuso Camila Castro, joven de 28 años que labora como coordinadora allí.

¿Cómo es la dinámica?

Una vez el emprendedor da el paso de integrarse a las iniciativas que se ofrecen en la finca, los expertos que laboran en el lugar le enseñan sobre los métodos de siembra y cosecha; lo que es la fertilización de suelo y otras técnicas del mundo de la agricultura.

“Desde la pandemia, mucha gente perdió los trabajos y pensaban poder comenzar en la agricultura. Nosotros dimos 26 cursos diferentes por ciclos de seis meses; se les enseñaba lo básico para comenzar. Podían venir aquí para practicar la siembra y aquí le brindamos tanto el espacio para sembrar como la ayuda del agrónomo Samuel Rodríguez que le puede dar consejos”, expresó el gerente de operaciones quien agregó que estos talleres son subvencionados con fondos federales del Programa National Institute Food and Agriculture y que han impactado cerca de 700 personas.

Más adelante, cuando el agricultor alza vuelo y comienza a recoger su cosecha, entra una nueva etapa en el negocio que involucra un pago a Finca AgroInnova.

“(Se enseña) el conocimiento básico que debes tener para poder arrancar y evolucionar. La finca tiene esa dinámica. Se firma el contrato para que ellos vengan a hacer el experimento a ver si pueden hacer el trabajo agrícola, pero no se les cobra ni un solo centavo hasta que vendan el primer producto”, informó Jesús Maldonado, coordinador del espacio.

Mientras, Delgado agregó que, “lo mismo pasa con la incubadora. Normalmente, la primera producción es gratis para que puedan recoger un poquito de dinero y puedan hacer la segunda producción. De ahí en adelante se le cobra”.

En el lugar también se imparten talleres relacionados a temas como hidropónicos, apicultura, pequeños rumiantes, suelos, ganado, ornamentales, plagas y mucho más.

Además, celebran un mercado agrícola el primer sábado de cada mes en la Plaza del Mercado de Caguas. Para información adicional, pueden acceder las redes sociales Facebook: AgroInnova-Caguas-Puerto Rico; Instagram: @Agroinnova y Tik Tok: @agroinnovapr.