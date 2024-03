El Centro de Conservación de Manatíes en la Universidad Interameriana informó del fallecimiento del manatí Guacara “quien fue nuestro querendón… por 14 años”.

En una publicación en redes sociales, el centro compartió que desde el pasado martes su personal notaba cambios en el mamífero.

“Comenzamos a ver una incomodidad y cambio de ánimo en él, lo cual llevó a un examen veterinario el miércoles. En este no se encontró un diagnóstico claro, ya que sus valores de sangre y examen físico estaban dentro de los rangos normales. El jueves se volvió a examinar por nuestros veterinarios cuando lo encontramos con dificultad respiratoria y se puso en vigilancia continua. Desafortunadamente, en la noche del mismo jueves falleció”.

Al hacer la necropsia, el Centro de Conservación de Manatíes reveló que el hemidiafragma izquierdo del animal “tenía una hernia o apertura de aproximadamente un pie de largo, por el cual los intestinos llegaron a su cavidad pulmonar, presionado el pulmón y dificultando su respiración”.

El manatí Guacara llegó a la base Muñiz en el 2010 en un avión de la Guardia Nacional. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Un análisis del tejido del hemidiafragma demostró que sus bordes estaban sanos, lo cual nos lleva a concluir que esa hernia era producto de su condición inicial cuando se rescató en el 2008 por choque con una lancha con motores de hélice. También se pudo ver con claridad que el pulmón izquierdo era más pequeño que el derecho, producto de ese choque inicial, razón por lo cual se rescató y se destinó a rehabilitación a largo plazo. En resumen, el trauma y heridas sufridas en el 2008 a su sistema pulmonar, ocasionados por esa embarcación, cobró la vida del manatí unos 16 años después”, se detalló.

Guacara fue rescatado en el 2008 en Wakulla, Florida, luego de que una lancha con motores de hélice lo golpeara y le causara problemas pulmonares severos y de flotabilidad (no podía flotar bien). Luego de dos años de tratamiento en Zoo Tampa, fue referido para eutanasia, ya que su condición, a pesar de cuidados veterinarios, no se corregía por completo y no había instalaciones con tanques con la profundidad que él requería para sobrevivir y mantenerlo a largo plazo.

En ese momento, el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe levantó su mano y ofreció darle un hogar con las condiciones requeridas para que ayudara en el proceso de socialización de las crías de manatí rescatadas en Puerto Rico.

En diciembre del 2010 fue trasladado a Puerto Rico en un avión C-130 de la Guardia Nacional de Puerto Rico, donde vivió hasta el día de ayer.

El Centro de Conservación de Manatíes es parte del programa de “Manatee Rescue and Rehabilitation Partnership” de los Estados Unidos bajo permisos del US Fish and Wildlife Service, el US Department of Agriculture (APHIS), y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Es una de las cuatro instalaciones de cuidado veterinario crítico para manatíes en la nación, junto a Sea World, Zoo Tampa y Jacksonville Zoo.

Al presente, alberga seis manatíes en rehabilitación.

Guacara era un macho de casi 10 pies de largo, 890 libras de peso y unos 19 años de edad. ( Jorge A Ramirez Portela )

Más sobre Guacara

Guacara, un macho de casi 10 pies de largo, 890 libras de peso y unos 19 años de edad, fue un manatí embajador de su especie, que ayudó a educar a miles sobre las consecuencias del impacto antropogénico que sufren los manatíes día a día.

El Centro le proporcionó calidad de vida durante estos 14 años en Puerto Rico, y Guacara aumentó de peso, su sistema inmune se mejoró, y vivió feliz y rodeado de amor gracias al cariño y cuidado brindado por cada una de las 80 personas que constituye el personal, veterinarios y voluntarios del Centro. Además, recibió el cariño y admiración de miles de visitantes y estudiantes que tuvieron la oportunidad de conocerlo.