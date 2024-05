Una novedosa alianza estratégica entre la Asociación Puertorriqueña de Diabetes (APD) y el supermercado Selectos Guaynabo permitirá a los clientes de este último adquirir alimentos más saludables que estarán marcados a través de la tienda con una distintiva etiqueta azul.

La iniciativa, así como otras actividades educativas que tendrán lugar en el supermercado, serán de particular beneficio para las personas que padecen de esta enfermedad, así como para aquellas que buscan prevenirla.

La iniciativa incluye además la capacitación de personal de Selectos Guaynabo en temas relacionados a la prevención de diabetes, de manera que puedan asistir y ofrecer un mejor servicio a los clientes interesados en llevar una dieta y estilo de vida más saludable.

Brenda Padilla, directora ejecutiva de la APD, explicó que el conjunto de actividades busca educar no tan solo a las personas que viven con diabetes, sino al público en general. Explicó que esa educación reviste particular importancia si se toma en cuenta que la diabetes tiene una prevalencia de 18.5% de la población en Puerto Rico, lo que equivale a más de 475,000 personas. Y la situación es aún peor si se mira la prevalencia de prediabetes, que alcanza el 21.6 %. Las cifras, además, no incluyen las muchas personas que desconocen todavía que tienen la condición.

“Esto es un asunto serio de salud pública”, afirmó Padilla, quien recalcó que para atenderlo se requiere “un esfuerzo de país”, que incluya el desarrollo de “una cultura preventiva” para educar sobre “comer bien, cómo cocinamos, las meriendas saludables para los niños, crear el hábito”.

Abundó que, como parte de la alianza estratégica con Selectos Guaynabo, estarán haciendo recorridos por el supermercado en los que expertos hablarán en detalles sobre esos productos recomendados, enseñarán al público a leer correctamente las etiquetas de los productos para que puedan entender la información nutricional y tomar entonces decisiones informadas.

Asimismo, habrá clases de cocina con la participación de “artistas culinarios”, en los que podrán aprender y cocinar recetas con esos alimentos recomendados.

Cabe resaltar que la etiqueta azul que estará marcando los alimentos recomendados a través de las góndolas y estantes de Selectos Guaynabo tiene un código QR que las personas pueden escanear para obtener más información sobre ese alimento, sus beneficios y demás.

El grupo de especialistas y colaboradores de APD realizó un recorrido por el supermercado, para demostrar cómo podía hacerse una compra más o menos regular, con esos alimentos recomendados para una dieta y estilo de vida saludable y, contrario a lo que pudieran pensar muchas personas, pues a menudo se asocia tal dieta con muchas restricciones, el carrito de compra terminó lleno y con una amplia variedad de alimentos.

En ese sentido, Padilla y la nutricionista Michelle Carrillo llamaron a evitar la desinformación y recalcaron la importancia de escuchar y seguir las recomendaciones de especialistas en nutrición, particularmente si se trata de un plan de alimentación que va a seguir. De igual forma, exhortaron a leer correctamente las etiquetas nutricionales “para poder saber si estamos comprando un producto saludable o no, de acuerdo a sus necesidades y, más que todo, condiciones de salud”, para que al final de cuentas puedan hacer “una compra saludable que se ajuste a gustos, preferencias y sobre todo, presupuesto, que sabemos que hoy en día hacer una compra es un poco costoso”.

“Aquí en Selectos, nosotros ya tenemos los alimentos recomendados, vamos a seguir añadiendo alimentos. Queremos tener la oportunidad de poder tener todos los productos que nosotros siempre recomendamos o endosamos, y mientras más, mucho mejor, sobre todo de los cinco grupos de alimentos”, indicó Padilla.

“Vamos a hacer los recorridos. Eventualmente vamos a estar también haciendo clases de cocina saludable. Vamos a orientar ese personal. Vamos a hacer actividades educativas también para la comunidad y los clientes de acá. Y el próximo recorrido va a ser un recorrido para población general y lo vamos a estar anunciando para todos los que se quieran unir puedan acompañarnos acá. Y sorpresas, porque vamos a estar también confeccionando recetas y cosas chéveres para la población”, agregó.

Por su parte, el gerente general de Selectos Guaynabo, Edgar Rodríguez, se expresó entusiasmado con esta alianza e invitó al público en general a aprovecharla.

“En Selectos Guayabo nos enorgullece asociarnos con la APD para hacer una diferencia significativa en la vida de nuestros clientes. Estamos comprometidos a brindar opciones de alimentos saludables y a promover la educación sobre nutrición para toda nuestra comunidad”, sostuvo Rodríguez.

Para conocer más sobre esta colaboración y las iniciativas que se llevarán a cabo, puede visitar el portal diabetespr.org.

Si desea conocer más sobre la Asociación Puertorriqueña de Diabetes y sus programas, puede llamar a los teléfonos 787-729-2210 o 1-800-281-0617, o escribir al correo electrónico informacion@diabetespr.org. También puede visitar las páginas de la APD en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube.