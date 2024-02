La empresa Goya Puerto Rico lanzó la iniciativa “En tus mano está el futuro”, dirigida a jóvenes y estudiantes, con la que busca “incentivar e impulsar” el estudio de carreras técnicas y de oficio, de manera que se pueda satisfacer la alta demanda que hay por esos profesionales a través de Puerto Rico.

Junto a Goya participaron del lanzamiento el Departamento de Educación (DE) y varias universidades e instituciones postsecundarias que se han unido a la iniciativa, que incluye una campaña publicitaria con promoción para televisión, cine, radio, vallas publicitarias y otros medios tradicionales y digitales, así como pósters para colocar en salones de clases.

PUBLICIDAD

De igual forma, la iniciativa apuesta a desarrollar “acuerdos estratégicos con el DE e instituciones educativas que forman profesionales técnicos. De hecho, como parte del anuncio, el presidente de Goya Puerto Rico, Carlos Unanue, y la secretaria de Educación, Yanira Raíces, firmaron un acuerdo colaborativo para un plan piloto, a través del cual estudiantes de escuelas ocupacionales y técnicas del DE podrán tener horas de práctica en esa empresa, y así tener una conexión directa con el mercado laboral”.

“La inspiración para esta campaña surge de un hecho innegable. Nuestro país necesita más que nunca profesionales técnicos cualificados. La demanda laboral en las áreas técnicas es un pilar para el avance de nuestra economía. Por eso hoy hemos decidido dar un paso al frente para apoyar al desarrollo económico de nuestro país y presentar esta campaña”, afirmó Unanue. “Y también es un homenaje a la visión y misión de mi padre, don Frank Unanue, que siempre valoró la educación como un componente esencial del desarrollo, tanto personal como colectivo”.

El empresario subrayó que su objetivo es claro y va dirigido a la juventud.

“Queremos volver a inspirar y encender el interés entre los jóvenes que quieren desarrollarse profesionalmente. Deseamos que vean en los estudios técnicos y vocacionales una ruta valiosa hacia un futuro próspero y satisfactorio, que son motivo de orgullo y valor”, agregó el directivo empresarial, quien, a manera de ejemplo de esas profesiones a las que estaban haciendo referencia, mención a “ebanistas, electricistas, plomeros, mecánicos industriales, operadores de máquina, troqueleros y entre esas otras muchas profesiones”, y aseguró que, “ahora mismo, mientras estamos aquí, son estos profesionales los que están haciendo que toda esta fábrica, y que Goya, funcionen”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la secretaria de Educación agradeció la iniciativa, a la empresa Goya, y a todas las entidades y personas que se han unido a la misma.

“La educación no es de una persona, no es de un equipo, es de un país”, indicó Raíces, quien agregó que “lo que echa para adelante a un país, y te saca de la pobreza, no tan solo monetaria, sino intelectual, es la educación”.

“La firma de este acuerdo, cobra una importancia especial en este mes, que conmemoramos como el mes de la educación ocupacional, bajo el lema ‘llevando el conocimiento a la acción’. Y esto es lo que está haciendo la empresa (Goya). Lo que hemos estado celebrando hoy es precisamente ese compromiso de llevar la educación a la acción, de hacerla tangible en la vida de los estudiantes”, afirmó Raíces, reconociendo que la campaña, “reafirma el compromiso de Goya con la educación, lo cual yo le agradezco”.

La secretaria agregó que la iniciativa ayudará a “abordar la creciente necesidad de profesionales técnicos, esenciales para impulsar la economía de nuestro país”, y celebró la firma del acuerdo colaborativo para el plan piloto, que “facilitará espacios de taller profesional y promoverá el contacto directo de los estudiantes matriculados en las escuelas ocupacionales y técnicas del Departamento de Educación con el mercado laboral. Lo que necesitan nuestros estudiantes, esas vivencias”.

Jescel Rolón, directora de relaciones públicas de Goya Puerto Rico, detalló que, como parte del plan piloto, que inicialmente será por un año, los coordinadores de cada programa de las escuelas técnicas vocacionales del DE, “van a identificar estos recursos que estén alineados a nuestra planta de manufactura, las funciones que nosotros necesitamos”, de manera que los estudiantes de esos centros educativos puedan hacer “aquí en Goya las horas de prácticas que necesitan para completar su grado vocacional”.

PUBLICIDAD

La secretaria del DE aprovechó la ocasión para dejar saber que el próximo 14 de febrero comienza, con una actividad en el Centro de Convenciones abierta al público, la campaña de matrícula en las escuelas ocupacionales y técnicas, y se harán disponible los ofrecimientos para que los estudiantes se matriculen.

Actualmente, según se dio a conocer, hay a través de Puerto Rico 121 escuelas y cinco instituciones postsecundarias que ofrecen cursos para ocupacionales y técnicos.

“Aspiramos a que este esfuerzo ilumine de esperanza y oportunidades a los jóvenes, y como consecuencia directa, también fortalezca el panorama laboral y económico de Puerto Rico”, insistió Unanue, agregando que la iniciativa también es parte del esfuerzo de responsabilidad social corporativa de la empresa, que ese conoce bajo la frase “Goya respalda lo bueno”.

Para conocer más sobre la iniciativa, puede visitar el portal www.goyarespaldalobueno.com.