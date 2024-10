Las gestiones que desde hace un tiempo Waleska León Carrillo hacía para conseguir un empleo para su hijo Hiram Carrasquillo León, quien es un joven con diversidad funcional, se quedaban en “más papeles y documentos, pero no había nada en concreto”.

Meilee Nicole Santos Maldonado, otra joven con diversidad funcional, experimentaba la frustración de que iba a entrevistas, y cuando les mencionaba que tenía una condición, no la volvían a llamar.

“Eso me hace sentir mal, porque yo les estoy diciendo, yo estoy siendo responsable”, contó.

Pero todo eso ha ido cambiando gracias a la iniciativa de Talento Infinito, que se ha enfrascado en promover la integración de personas con diversidad funcional al mundo laboral, y que ahora espera dar un salto de inclusión todavía grande a través de la campaña publicitaria “Listos para Trabajar”, que lanzó este martes el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), y con la cual, a través de sus propios protagonistas, busca resaltar “el inmenso potencial” de la población con diversidad funcional.

De acuerdo con la secretaria interina del DTRH, Naihomy Álamo Rivera, “la campaña Listos para Trabajar es un testimonio del compromiso del gobierno y el DTRH con la inclusión y la equidad en el entorno laboral. Queremos visibilizar el inmenso potencial de las personas con diversidad funcional, demostrando que no solo está preparadas para integrarse al mercado laboral, sino que también poseen las habilidades necesarias para ser agentes de cambio positivo en sus comunidades”.

“Mediante esta campaña utilizamos candidatos a empleos reales para romper estereotipos y enviar un mensaje claro: la diversidad enriquece los lugares de trabajo e impulsa el desarrollo económico al aprovechar todo el talento disponible en nuestra sociedad”, agregó la secretaria durante el lanzamiento, celebrado en The Mall of San Juan, que sirve de centro de práctica para Talento Infinito.

El evento, que estuvo protagonizado por los testimonios de empresarios resaltando el positivo aporte de empleados con diversidad funcional que se han convertido en parte esencial de sus negocios, también se anunció una plataforma interactiva a través de la cual los patronos y personal de recursos humanos podrán acceder y conocer los perfiles de los y las candidatas registradas bajo el programa de Talento Infinito “que están listos para trabajar”. La plataforma permite hacer búsquedas avanzadas filtrando al candidato por pueblos, habilidades, disponibilidad, experiencia, competencias técnicas e interpersonales, de manera que pueda ajustarse a las necesidades específicas de la empresa.

Las empresas interesadas pueden acceder a la plataforma en trabajo.pr.gov/talentoinfinito y ahí acceder al banco de aspirantes a empleo. Una vez encuentren a su candidato o candidata, pueden coordinar una entrevista escribiendo al correo electrónico talentoinfinito@trabajo.pr.gov, incluyendo el nombre del aspirante a empleo, o pueden llamar al 939-218-5364.

La secretaria interina considera que con esta campaña se atiende la problemática principal de que aquellos patronos interesados en contratar talento con diversidad funcional no sabían dónde buscarlos, “cuáles son los que están disponibles, cómo se ajustan a las necesidades de la empresa”.

“Ahora, con la plataforma que tenemos y el número de teléfono que proveemos, pueden llegar directamente” a ellos, afirmó Álamo Rivera, agregando que, “más adelante” corresponde llevar “una labor continua de educación a los patronos, porque quizás a veces hay temor o desconocimiento sobre cuáles son mis responsabilidades legales en caso de yo contratar una persona con diversidad funcional, pues obviamente estas personas tienen unas protecciones bajo las leyes de discrimen, y hay protecciones de acomodo razonable, entre otras. Así que es una labor continua de educación”.

La secretaria interina no quiso dar metas específicas de patronos o talentos infinitos que quisieran se unan y beneficien de la iniciativa, pero sí enfatizó en que esperan que los números “continúen aumentando”.

“Para mí, en lo personal, es un asunto de que, con que logremos que un talento sea empleado, ya logramos el cometido, porque estos son jóvenes y adultos deseosos de trabajar, que en muchas ocasiones por razones distintas no se les da la oportunidad. Así que, con uno, dos, tres, obviamente si son cientos pues sería lo ideal”, insistió.

Exhortó a los patronos a reclutar talentos infinitos que, “como vimos los testimonios aquí de patronos, que, por ejemplo, todos resaltaron la puntualidad, el compromiso”.

“Nuestros talentos infinitos son personas que están sumamente comprometidas con trabajar, sumamente deseosas de que les den la oportunidad, están activamente buscando empleo. Así que tienes ahí un trabajador, un empleado que va a dar la milla extra. Y eso es un mensaje que queremos que les llegue para que fomenten y se sientan atraídos a participar de nuestro programa y contratar talentos”, insistió, la secretaria interina, quien reconoció la colaboración con este proyecto de Caridad Pierluisi, directora de la Oficina del Gobernador, y Noelia García Bardales, secretaria de la Gobernación, quienes participaron ambas de la ceremonia de lanzamiento.

Álamo Rivera destacó que la iniciativa Talento Infinito reconoció el rol esencial de las madres y padres para poder impulsar el empleo de personas con diversidad funcional, e incluyó “adiestramiento y educación a los padres sobre cómo trabajar con estas transiciones y darles apoyo a los talentos”.

Testimonios de satisfacción

Por su parte, los protagonistas de este movimiento de inclusión no podían estar más felices y agradecidos con la campaña y todo lo que ha representado la iniciativa de Talento Infinito.

“Yo me siento emocionada, porque uno pasa un sinnúmero de cosas, discriminaciones en los trabajos, y pues, que nos visibilicen, pues nos da una oportunidad para nosotros poder demostrar que, a pesar de nuestras condiciones, podemos trabajar y hacer un buen trabajo”, afirmó con evidente satisfacción Santos Maldonado, participante del programa Talento Infinito y de la campaña Listos para Trabajar. “Eso me hace feliz, me hace sentir más tranquila, porque… se pueden romper estereotipos, se rompen estereotipos. Y, como vuelvo y digo, podemos hacer un buen trabajo”.

“Es una gran satisfacción donde me digo a mi misma, ‘lo estás logrando, la lucha no ha sido en vano’. Faltan cosas por hacer, pero ya se está viendo el final del túnel, por decírtelo de alguna forma. O sea, bien satisfecha de que el esfuerzo, y el esfuerzo de él en primer lugar, no ha sido en vano”, afirmó la orgullosa madre de Carrasquillo León, también participante del programa y de la campaña publicitaria.

“Quedan cosas por hacer, pero esto es un gran paso, tanta gente, un mall como este comprometido en la campaña… pero sí quedan cosas por hacer. Pero estamos en camino”, agregó, dejando sentir un tono de alivio. “Yo veo el cambio, porque antes era más en papeles, documentos, pero no había nada concreto. Ahora estamos viendo; ahora hay lugar que los van a recibir para empleo; hay agencias que verdaderamente están interesados; el que ustedes la prensa estén interesados, que son los portavoces al mundo entero; para mí, vamos en buen camino, lo estamos logrando”.

“Entiendo que ahora las empresas están viendo que tener un talento infinito con ellos, ellos van a ganar más que lo que ganan estos mismos muchachos. Porque estos muchachos, por dejarse sentir, no dan el 100, dan el 200% por ser bien evaluados, por tratar de que siempre cuenten conmigo. Así es que la empresa está ganando mucho más. Ellos dan el máximo y mucho más”, insistió León Carrillo.