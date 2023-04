La organización sin fines de lucro Adopta Ahora Inc. lanzó una nueva edición de su campaña que busca cumplirle el sueño a cientos de niños y niñas que están a la espera de una familia que los acoja.

La emotiva campaña “Adopta Sueños”, que en esta ocasión va dirigida a fomentar la adopción de aquellos menores entre los 8 y los 17 años de edad, retoma al personaje símbolo “Jorgito”, una luciérnaga que, “cuando está feliz, brilla” y que conectó muy bien con la gente durante la primera edición de la campaña en 2021.

En esta ocasión, “Jorgito” está más grande, “y lo vamos a sorprender con su adopción”, describió Enrique Rentas, uno de los creadores de la campaña producida por DDB Latina Puerto Rico.

La historia del anuncio muestra a “Jorgito” despidiéndose de su hogar temporero y siendo acogido por su nueva familia, brillando de la emoción. Culmina con “Jorgito” soñando en la cama de su nuevo hogar, en una referencia al anhelo de todo niño, niña o adolescente de que se complete su adopción.

“En Puerto Rico hay cientos de niños y jóvenes entre las edades de 6 a 17 años en espera de ser adoptados. Muchas personas desconocen este dato y es nuestra labor y compromiso visibilizar sobre este tema. Nuestra labor también incluye ayudar en el proceso a las familias que deseen adoptar un sueño, un sueño que estamos seguros que es más anhelado por estos niños y jóvenes”, comentó, por su parte, Sylvia Villafañer, presidenta de Adopta Ahora Inc.

Y para despejar cualquier duda en cuanto al valor de la adopción, el representante Carlos “Johnny” Méndez, quien fue adoptado cuando bebé y años más tarde se convirtió padre adoptivo de una niña, “que me robó el corazón”, se dirigió al público y aseguró que “será muy trabajoso, será un gran compromiso, pero no hay una satisfacción mayor, y ahora yo lo vivo en carne propia lo que hicieron mis papás conmigo, de tener la oportunidad de darle un hogar a un niño y una niña, que por esas circunstancias de la vida no lo tiene”.

Al lanzamiento se sumaron también colaboradores y donantes de la campaña, así como el Departamento de la Familia y la administración del gobernador Pedro Pierluisi, a través de su hermana Caridad Pierluisi, quien resaltó que tienen un firme compromiso con promover la adopción.

Para esta ocasión, el anuncio contó con la colaboración de Luis Téllez, uno de los productores de la película animada “Pinocchio”, ganadora de Oscar y dirigida por Guillermo del Toro. A través de un corto video en que mostró parte del proceso de animación, Téllez dijo sentirse privilegiado de poder colaborar con el noble esfuerzo, e hizo un llamado a que adoptaran y a que continuaran donando para la campaña.

El esfuerzo tendrá una cobertura a través de todo Puerto Rico en televisión, prensa, digital y “billboards”, por espacio de unos seis meses. Además, buscarán llegar más allá de Puerto Rico, para animar a otras personas, como boricuas que se hayan ido a vivir a otros estados, que quizás quieran venir a adoptar a la Isla. La campaña es por un valor de $798,251, reunido “gracias a mucha gente que ha estado apoyando este esfuerzo”.

Según cifras que ofreció Leida Pablos, administradora auxiliar de cuidados sustitutos y adopción, del Departamento de la Familia, actualmente hay en Puerto Rico 152 menores liberados de patria potestad y listos para adopción. De ese grupo, 119 son niños y niñas entre los 8 y 17 años.