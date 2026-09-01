Con el objetivo de aportar evidencia científica crucial para el país y brindar alternativas de apoyo a la ciudadanía, se llevará a cabo un estudio académico de gran escala que examina el uso problemático y las adicciones a la tecnología en la isla.

La investigación que realizará Francisco San Miguel, doctor de Filosofía en Educación, graduado de Caribbean University, es de carácter confidencial y sin fines de lucro. Por ello, se convoca a la población general en Puerto Rico a participar de la encuesta digital libre de costo, diseñada para identificar patrones de conducta hacia las redes sociales, videojuegos, plataformas de streaming, apuestas, juegos de azar en línea, compras excesivas y pornografía.

PUBLICIDAD

Esta encuesta es dirigida a mayores de 18 años.

“Una adicción es una enfermedad que se caracteriza por cualquier comportamiento que busca un alivio, refugio o gratificación a corto plazo, pero que termina generando graves consecuencias negativas y una gran dificultad para detener esa conducta”, explicó San Miguel, autor intelectual de la encuesta.

“Para mí, este proyecto no es solo un compromiso académico, es una misión personal de servicio público. En el pasado viví en carne propia la soledad, la ansiedad, la depresión e ideas suicidas. Sé lo abrumador que se siente ese espacio, pero también sé que con la ayuda correcta es posible superarlo y salir adelante”, compartió el experto, quien cuenta con una sólida trayectoria académica e investigativa dedicada a la ciencia del bienestar mental y emocional, la salud, el comportamiento humano y las adicciones.

Vínculo entre el inicio temprano y la salud mental

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés), la gran mayoría de las personas que sufren de adicciones en la adultez comenzaron a experimentar o desarrollar conductas de riesgo durante la adolescencia y la adultez temprana.

Bajo este principio, esta investigación busca explorar cómo el acceso continuo y sin regulación a plataformas digitales puede agravar o desencadenar crisis de salud mental como depresión, ansiedad, aislamiento social e ideas suicidas en la población puertorriqueña.

En el ámbito local, la problemática de las adicciones conductuales refleja cifras alarmantes. Investigaciones publicadas estiman que entre el 1% y el 5.8% de la población en Puerto Rico podría padecer de ludopatía o juego compulsivo, lo que representa a unas 25,000 personas adictas a las apuestas, una conducta potencialmente multiplicada por la accesibilidad de las aplicaciones móviles y la tecnología digital.

PUBLICIDAD

Otras de las principales justificaciones para realizar la encuesta es la falta de estudios poblacionales en conductas problemáticas en pornografía, videojuegos, streaming y compras compulsivas. Sobre las apuestas en líneas, tampoco existen estudios a profundidad. Es de completo interés del Dr. San Miguel precisamente llenar ese vacío científico para Puerto Rico la cual podría convertirse en el primer estudio de base poblacional sobre bienestar digital y salud mental en Puerto Rico.

Alianzas estratégicas y participación confidencial

Esta encuesta debe asegurar una muestra representativa de la diversidad social del país, por lo que el proyecto contempla la colaboración e integración de apoyos clave de instituciones gubernamentales y de salud conductual, así como diversos hospitales conductuales de la isla, pero, sobre todo, se extiende una invitación al público en general para ampliar la muestra poblacional. Los datos recopilados servirán como pilar para desarrollar políticas públicas informadas, programas de prevención dirigidos a la juventud, futuras investigaciones y herramientas de apoyo psicosocial.

¿Cómo participar de la encuesta?