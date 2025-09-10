La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, anunció este miércoles el lanzamiento del Tribunal Electrónico, una plataforma que permitirá a cualquier persona presentar solicitudes ante el Tribunal de Primera Instancia en línea.

La nueva herramienta digital, que comenzará a funcionar desde el próximo 15 de septiembre, marca un hito en la transformación tecnológica del Poder Judicial para acercar aún más la justicia a la gente y fomentar la agilidad, eficiencia y transparencia en los trámites judiciales, indicó Oronoz Rodríguez en declaraciones escritas.

“Con este lanzamiento, cualquier persona podrá presentar solicitudes urgentes y realizar otros trámites judiciales en línea, de forma segura, confiable y sin necesidad de acudir físicamente a un tribunal. Lo que antes requería desplazarse a la sede judicial, ahora podrá completarse desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo electrónico”, expresó la jueza presidenta, al destacar el impacto directo de esta herramienta en la vida de las personas.

PUBLICIDAD

A través de la dirección tribunalelectronico.pr, cualquier persona podrá presentar solicitudes relacionadas con asuntos urgentes y la protección de derechos fundamentales, tales como órdenes de protección por violencia doméstica, violencia sexual, acecho, para la protección de menores o de personas adultas mayores; remedios bajo la Ley de Salud Mental; solicitudes vinculadas a la Carta de Derechos de Estudiantes, remedios provisionales bajo la Ley 140-1974; así como peticiones de celebración de matrimonios ante el tribunal y revisiones de multas administrativas o boletos de tránsito.

La innovación primordial de esta etapa es un formulario interactivo que guía a las personas mediante preguntas claras y sencillas, en un lenguaje libre de tecnicismos.

“El Tribunal Electrónico es mucho más que un proyecto digital: es una herramienta pensada para usted, para su mamá, para su hermano y para sus vecinos. Democratiza el acceso a la justicia, elimina barreras físicas y económicas, y fortalece la confianza pública en los tribunales”, añadió Oronoz Rodríguez.

Además, explicó que por primera vez las personas tendrán acceso en línea a los expedientes de sus casos.

Asimismo, los abogados, las abogadas y profesionales de la notaría podrán presentar asuntos municipales desde la misma plataforma que ya utilizan para acceder al Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) y el Sistema Integrado Notarial (SIGNO).

La herramienta estará disponible 24/7, aunque las solicitudes se atenderán conforme al horario regular de los tribunales y el sistema de turnos según la urgencia del asunto. Las solicitudes que se reciban fuera del periodo de operación del tribunal serán evaluadas al inicio del próximo turno, garantizando así un flujo organizado y responsable de los procesos.

PUBLICIDAD

El formulario interactivo se puede completar desde cualquier computadora, tableta o teléfono inteligente con conexión a Internet. No obstante, en todos los tribunales de las 13 regiones judiciales habrá equipos disponibles y personal capacitado para orientar a la ciudadanía, garantizando que el servicio esté al alcance de todas las personas, incluidas aquellas que enfrentan vulnerabilidades particulares.

El desarrollo del Tribunal Electrónico se acompañó de un riguroso proceso de evaluación desde sus primeras etapas y fue validado mediante un proyecto piloto en la Región Judicial de Humacao, lo que permitió ajustar su diseño para garantizar accesibilidad lingüística y tecnológica. La experiencia confirmó la utilidad del formulario y permitió capacitar al personal judicial para acompañar a la ciudadanía en su uso.

“El Tribunal Electrónico es, en definitiva, la puerta digital del acceso a la justicia. Con rapidez en la radicación, rigor en la adjudicación y eficiencia en el manejo de los asuntos, esta plataforma representa el inicio de una nueva etapa en la que reafirmamos nuestro compromiso con una justicia más dinámica, resiliente e inclusiva, que seguirá evolucionando para responder con sensibilidad e integridad a los retos del presente y del futuro”, puntualizó la jueza presidenta.

Agregó que el Poder Judicial llevará a cabo esfuerzos de orientación, campañas educativas y actividades de divulgación para promover el uso sostenido de la plataforma, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.