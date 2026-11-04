Con el propósito de fomentar la conservación del agua desde la niñez, Sigue Tu CEPA Foundation lanzó la iniciativa #SéAgua esta Navidad, una campaña que invita a empresas en Puerto Rico a convertir sus celebraciones navideñas en una oportunidad para apoyar la educación sobre la captación y el aprovechamiento del agua de lluvia.

La propuesta forma parte del movimiento mundial Giving Tuesday y busca recaudar fondos para continuar ofreciendo talleres educativos en escuelas de toda la Isla.

La iniciativa surge luego de un año en el que Puerto Rico volvió a experimentar los efectos de la escasez de agua. En agosto, más de 500,000 personas en siete municipios estuvieron sujetas a racionamiento durante una de las sequías más severas de los últimos años.

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“Mientras llegan las soluciones a gran escala sobre el 67% de la infraestructura rota, hay algo que podemos hacer desde ahora: enseñar a la próxima generación a cuidar y aprovechar cada gota”, expresó Mariewill Pizarro, fundadora de Sigue Tu CEPA Foundation.

Un árbol de Navidad con propósito

La campaña propone que los integrantes de las empresas participantes realicen una aportación económica sugerida y reciban a cambio una gota de agua: un ornamento navideño pintado por un estudiante de una escuela puertorriqueña.

Las gotas se colocarán en los árboles de Navidad de las compañías, como símbolo del compromiso colectivo con la conservación del recurso.

Los fondos recaudados permitirán a la organización continuar sus talleres de captación de agua de lluvia en escuelas públicas y privadas. Mediante actividades educativas y prácticas, estudiantes desde kínder hasta cuarto año de escuela superior aprenden cómo recoger, almacenar y aprovechar el agua de lluvia.

La organización busca que estos conocimientos también lleguen a los hogares y las familias de los participantes.

La meta: llegar a más de 20,000 estudiantes

Sigue Tu CEPA Foundation aspira a impactar a más de 20,000 niños y jóvenes y alcanzar al menos el 10% de las escuelas de Puerto Rico.

La cuenta regresiva pública de la campaña comenzó el 26 de octubre, con el objetivo de que distintas empresas tengan sus árboles decorados con las gotas para el 1 de diciembre, fecha en que se celebra Giving Tuesday.

Este movimiento internacional promueve la generosidad y la solidaridad mediante aportaciones económicas y actividades de voluntariado en apoyo a distintas causas.

Las empresas interesadas en participar en #SéAgua esta Navidad pueden comunicarse con Sigue Tu CEPA Foundation a través de su página siguetu.org o sus redes sociales: Facebook e Instagram, bajo @siguetucepa, y TikTok, en @_siguetucepa.