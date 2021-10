El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Educación interino, Eliezer Ramos, anunciaron hoy el programa Refuerzo Académico Extendido (RAE) que buscará “cerrar las brechas de aprendizaje y aumentar el rendimiento académico de los estudiantes”.

Según explicó el gobernador, el programa RAE se dividirá en dos grupos y comenzará tan pronto como el próximo lunes 18 de octubre.

“El primer grupo parte del programa dará énfasis en la comprensión de lectura en español e inglés, a las materias de STEM, es decir ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y en la integración de todo el currículo. Además, se trabajará con los aspectos socioemocionales que son esenciales para una educación integral”, sostuvo el gobernador.

Agregó que en los talleres se usaría el popular videojuego Minecraft Education Edition, “que fomenta el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico y las destrezas de resolución de problemas”.

La segunda parte del programa RAE, “servirá para proveerle a estudiantes que participaron del Verano Educativo 2021 y aún requieren asistencia para aprobar una o dos materias”.

Pierlusi explicó que ambos programas estarán disponibles para estudiantes desde kínder a 12mo grado, y ofrecerán las materias de matemática, español, inglés, ciencias, estudios sociales, bellas artes, educación física, salud escolar, kindergarden y programas ocupacionales.

Agregó que 795 escuelas estarán participando del programa RAE, “el cual se ofrecerá en los planteles escolares que aún no tienen el ofrecimiento de horario extendido, para aumentar las escuelas que le proveen ese servicio a nuestros estudiantes”.

Los horarios de RAE serán de 2:45 a 5:45 p.m. o de 3:15 a 6:15 p.m., “según las necesidades de cada comunidad escolar”.

El RAE contará con la participación de unos 8,673 maestros, que trabajarán sus programas de forma individualizada en grupos de 15 estudiantes o menos. Los maestros de educación especial trabajarán de manera integrada con las materias de matemáticas y español.

Las escuelas de kínder a 5to grado contarán con 15 recursos dedicados, que incluirán 10 maestros, dos plazas para personal de apoyo, un director, un apoyo administrativo y una persona de comedores escolares. En las escuelas de 6to a 12mo grado, tendrán una cantidad y distribución de recursos dedicados similar, aunque con un maestro menos. Además, 4,700 funcionarios administrativos estarán apoyando el programa.

Las escuelas con programas ocupacionales añadirán 10 maestros de cursos conducentes a certificados en materias tales como hojalatería, mecánica y programas técnicos.

Cada escuela participante tendrá además un trabajador social o consejero escolar, servicios de seguridad y de transportación escolar. También se les ofrecerá una merienda antes de cursar esos estudios en las tardes.

Los maestros y demás personal participante serán compensados de manera adicional a su salario regular. La participación es voluntaria.

Pierluisi explicó que el RAE se ofrecerá, “en modalidades presenciales, virtuales e híbridas”. Los programas de horario extendido serán lunes y miércoles para el refuerzo académico, y martes y jueves para la reposición de clases.

El gobernador resaltó que estos programas incluirán “temas modernos como el cambio climático, empresarismo, turismo y biodiversidad, entre otros”. Además, “se buscará integrar la unidad familiar de los estudiantes ofreciendo talleres que apoyen los logros académicos y el desarrollo de destrezas socioemocionales. Esos serán talleres para los padres de los estudiantes, de dos horas cada uno”.

El programa RAE se financiará con una inversión de $300 millones de Fondos de Ayuda para Emergencias de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER III, por sus siglas en inglés).

“Tenemos una gran oportunidad de implantar acciones concretas para impulsar el mejor aprovechamiento académico de nuestros niños, niñas y jóvenes, y la vamos a aprovechar”, afirmó Pierluisi.

“Y tengo que enfatizar algo. Esta iniciativa va más allá de mejorar el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes en las escuelas públicas. Esta iniciativa yo estoy seguro que va a tener un gran impacto social. Estamos hablando de tres horas adicionales al día, en las que los estudiantes van a estar ocupados, supervisados, aprovechando su tiempo, a la vez que adelantan en sus estudios. Son tres horas en las que vamos a tener maestros y personal de apoyo, incentivado para darle el pan de la enseñanza y el apoyo necesario a nuestros estudiantes. Y son tres horas en las que los padres de estos estudiantes pueden estar tranquilos, que los estudiantes no están en la calle, no están sujetos a todas las tentaciones que pueden haber cuando no están siendo supervisados y están fuera del hogar. Están seguros”, agregó el gobernador.