Paola Carvajal es una joven emprendedora que cuenta ya con su propia empresa de dispositivos médicos, la que decidió desarrollar aquí en Puerto Rico, sin faltarle oportunidades de hacerlo en otro lugar.

Sin embargo, la ruta para lograrlo no estuvo exenta de obstáculos, y uno de esos fue encontrar ese financiamiento inicial para poder arrancar.

A falta de opciones para su “start-up” para su primera inyección de capital, Paola tuvo que recurrir a un préstamo personal de $25,000 a través de una cooperativa, que tuvo que asegurar su familia.

“¡Y gracias a ese préstamo pude empezar el negocio! Gracias a esa inyección pudimos obtener nuestro primer prototipo de un equipo médico que crea arterias al corazón de manera natural”, recordó.

Posteriormente, logró que, a través del ecosistema empresarial de la Isla, conseguir otra inyección de capital, también de $25,000, en esta ocasión a través de un premio de capital semilla de Mujer Emprende, otorgado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, gracias al cual pudieron conseguir la aprobación de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).

“Así que, si no fuera por ese micro… pequeño, pero de gran aportación… esa cantidad de dinero, no estuviera ahora mismo llevando al mercado y teniendo una inversión de capital mucho mayor, si no hubiera tenido esos $25,000″, agregó.

Sus palabras sirvieron de espaldarazo a la iniciativa Joven Visionario, presentada minutos antes por el presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Luis Alemañy González, que permitirá otorgar financiamiento a jóvenes para la creación de nuevos negocios, por una cantidad justamente de hasta $25,000, bajo unas condiciones más ventajosas.

“Agradezco inmensamente por esa invitación que están llevando a cabo”, afirmó Paola, próxima presidenta de los Capítulos Universitarios de la Cámara de Comercio, agregando que hablaba en representación de “una gran cantidad de jóvenes universitarios y también recién graduados que quieren emprender en Puerto Rico”.

El producto es parte de un esfuerzo más abarcador junto a organizaciones educativas y gremios para promover la retención y creación de empresarios en la Isla. ( Suministrada )

“Definitivamente, va a ser un gran impacto a la juventud. Y doy fe, porque nos llegan muchos jóvenes visionarios. Increíbles sus compañías y sus ideas de negocios… de aeroespacial, desarrollar carreteras en la Luna, que se manufacturen aeroespacialmente. Compañías que quieren hacer energía, eliminar vertederos, que eso es un problema, y cómo convertir esa basura en energía. O sea, estos jóvenes están llevando a cabo estas ideas, que es un impacto global, pero lo más importante es que es a nivel de Puerto Rico”.

Tras reiterar su agradecimiento por el lanzamiento de Joven Visionario, iniciativa presentada como parte de una alianza de acción del BDE, la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología para Puerto Rico (SBTDC, en inglés) para promover la retención y creación de jóvenes empresarios en la Isla a largo plazo, la joven llamó la atención sobre un reciente estudio sobre el ecosistema empresarial realizado por la organización Colmena 66, que mostró que “el 70% de los que buscan llevar a cabo negocios son jóvenes de 18 a 24 años. Pero lo que más me interesa a mí, es que es solo el 3% llevan a cabo los negocios”.

“Así que, definitivamente, estas son unas de las iniciativas que van a solucionar esos problemas. Y esa es nuestra misión de los Capítulos Universitarios, aumentar ese porcentaje, y de esos jóvenes que están llevando a cabo estudios… yo estudié en Estados Unidos, y estoy aquí, impactando en Puerto Rico el desarrollo económico. Y así como yo, hay muchos otros jóvenes que desean impactar a Puerto Rico y devolver lo que han recibido”, insistió Paola.

“Así que, definitivamente, estamos demasiado agradecidos de parte de los Capítulos Universitarios que estén impulsando a la juventud, muy agradecidos por esta oportunidad que nos están brindando”.

Tamara Fret, estudiante de la UPR en Carolina y futura miembro de los Capítulos Universitarios, y Mareli Camacho, vicepresidenta de comunicaciones de los Capítulos Universitarios, secundaron las palabras de Paola y se unieron a la celebración del lanzamiento de la alianza y del producto de financiamiento.

Tamara, joven empresaria con una “star-up” enfocada en el área de mercadeo, calificó a Joven Visionario como “una excelente iniciativa para nosotros los jóvenes, que tiene excelentes requisitos, en el sentido de que no nos cierra puertas, o nos cierra las alternativas, pocas, que quizás los jóvenes encontramos en el camino”, y que, en conjunto con otras iniciativas o colaboraciones que puedan existir a nivel de academia, en sistema público o privado, “nos pueden llevar al aula como tal ese tipo orientaciones que usualmente muchos de nosotros no conocemos cuando estamos en las universidades si participamos de otros programas que no sean de administración de empresas”.

Tamara, como muchas y muchos jóvenes, consideró estudiar y emprender fuera de Puerto Rico, “porque no veía un futuro como joven”, pero una vez obtuvo más información sobre las posibilidades dentro del ecosistema empresarial de la Isla, y supo del apoyo y alternativas existentes, como la que se presentó este jueves, “me hace tomar la decisión de que me quedé bien, me quedé en un lugar que puedo seguir prosperando y creciendo”.

Mareli, por su parte, catalogó el anuncio de “maravilloso y fundamental para el desarrollo del País”, y aprovechó para resaltar la necesidad de que acciones como esta, en favor del desarrollo de los jóvenes y su futuro profesional, se den a conocer de manera masiva, recordando el estudio que muestra que “hay una gran cantidad de jóvenes que emprende, pero se queda en nada porque no hay capital”.

“Eso es superimportante, y yo creo que sí, que si tenemos más acceso a estos espacios, mucha más gente emprendería, especialmente la juventud”, insistió.

Y ese acceso, en este caso a financiamiento es, precisamente, lo que persigue Joven Visionario que, según detalló Alemañy, va dirigido a nuevos emprendedores jóvenes a partir de 21 años que tengan una puntuación mínima de 650 en el historial de crédito. El programa ofrece un margen de hasta $25,000 con flexibilidad en el uso de los fondos con plazos adaptados a las necesidades empresariales, tales como capital operacional hasta 5 años; maquinaria y equipo hasta 7 años; mejoras hasta 10 años. Asimismo, ofrece una moratoria de hasta seis meses en el pago del principal, no requiere ninguna aportación, y tiene una tasa de interés anual fija de 6%.

Con ese producto, resaltó el presidente del BDE, “hacemos un llamado a estos jóvenes para que sepan que hay alternativas en Puerto Rico. Es el momento para que los jóvenes consideren a Puerto Rico con un mercado con gran potencial”.

Alemañy indicó que a estos esfuerzos para capacitar a estudiantes en temas de empresarismo y fomentar la creación de sus futuros negocios se han unido diversas instituciones educativas y gremios, como el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, el Congreso de Líderes de Puerto Rico, Boys and Girls Club, Master Mindset Evolution, la Universidad del Sagrado Corazón, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Ana G. Méndez, y más recientemente Atlantic University.

El directivo recordó el desafío que atraviesa Puerto Rico que, actualmente, es la segunda nación con más baja natalidad en el planeta, con proyecciones de que continúe disminuyendo y envejeciendo la población por las próximas décadas, por lo cual cobran cada vez más importancia las iniciativas en busca de retener a la juventud y propiciar su desarrollo y progreso dentro de la Isla.

Resaltó, además, que la alianza que estaban presentando surgió en gran parte como resultado de una encuesta que llevó a cabo la Cámara de Comercio entre puertorriqueños que habían emigrado en los últimos 10 años, que mostró que el 32% de ese grupo consideraba altamente probable o probable que regresaran a Puerto Rico.

Destacó que, en ese grupo migrante, el 42% estaba en el rango de edad de 18 a 34 años y, de ellos, la cuarta parte, 25% regresó.

El 30% de ese éxodo estaba entre los 35 y 44 años, de los que el 24% regresó; y en el último renglón de esas estadísticas por edades, el 28% de los que partieron tenían 45 años o más, y de ellos el 52% regresó.

“Obviamente, esta estadística no refleja algo positivo, porque el reto que tenemos es que tenemos una población envejeciente, tenemos menos nacimientos, mayores muertes, y lo que refleja la estadística a través de esta encuesta es que lo que se interesa regresar a Puerto Rico es el renglón de las personas de 45 años o más. O sea, lo que quiero decir es que esto no ayuda al reto que enfrentamos del envejecimiento de la población. Y para mí eso es un dato bien importante de mencionar”, indicó Alemañy.

Al anuncio de la alianza para promover la retención y creación de jóvenes empresarios en la Isla a largo plazo se unieron Luis A. Ferrao, presidente de la UPR; Ramón Pérez Blanco, presidente de la CCPR; e Ivonne Negrón, directora ejecutiva de SBTDC.

Si desea conocer más sobre el BDE y sus ofertas para apoyar a empresarias y empresarios, puede visitar el portal www.bde.pr.gov, comunicarse con el 787-641-4300 o visitar el Centro de Banca Empresarial del BDE, con sucursales en San Juan, Ponce y Mayagüez.