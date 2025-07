Las 5 historias destacadas del fin de semana

3

La periodista Tatiana Ortiz Ramírez ya no será parte del equipo de “NotiCentro” en Wapa Televisión. Primera Hora supo que la comunicadora, quien se ha destacado en el pasado en otros talleres como “Jay y sus Rayos X” y “Las Noticias” de TeleOnce, salió recientemente del noticiario al que se integró desde noviembre. Otros medios han informado que la renuncia de la reportera se produjo luego de no llegar a un acuerdo sobre su horario laboral. No obstante, Ortiz Ramírez no ha confirmado su dimisión, ni el canal se ha expresado al respecto. Internautas se han manifestado en sus redes sociales, brindándole buenos deseos en su próxima etapa.