(The Associated Press)

1. Nominada al tribunal supremo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, nominó el sábado a la jueza Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo, una decisión que corona una drástica reorganización del poder judicial que resonará durante una generación. Barret, exsecretaria del fallecido magistrado Antonin Scalia, dijo sentirse “de verdad honrada” por la nominación y se alineó al enfoque jurídico conservador de Scalia al afirmar que su “filosofía judicial es la mía también”.

Lee más: Trump nomina a Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo de Estados Unidos

2. Cierran comercios por violar orden ejecutiva

Costco es el segundo detallista más grande del mundo según sus ingresos. (GFR Media)

El director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández, ordenó el cierre de varios establecimientos por violaciones a la orden ejecutiva que establece protocolos para evitar la propagación del COVID-19. Los negocios cerrados fueron: Kantares Rest Bar and Grill, en la avenida Isla Verde, Sabrina, en Santurce y la tienda Costco de Plaza Escorial, en Carolina. Además, el Colmado Rivera, The New Pollerin y La Cueva del Mojito, todos en Hatillo.

PUBLICIDAD

Lee más: Cierran Costco de Plaza Escorial y restaurantes de la zona metropolitana por violaciones al protocolo COVID-19

3. Sigue temblando la isla

Datos de un sismógrafo tras un terremoto.

Varios sismos sacudieron el área oeste de la isla durante el fin de semana. El sábado se registraron unos 14 temblores con magnitudes entre 2.5 y 3.6. Mientras que el domingo el suelo se movió en 12 ocasiones. El mayor movimiento registrado fue de magnitud 4.1 a las 12:28 a.m. en la zona de La Parguera en Lajas.

Lee más: Varios sismos sacuden la isla en la madrugada

4. Recibe beca histórica

Stephanie Silvagnoly

Stephanie Silvagnoly, del barrio El Tuque en Ponce, hizo historia al convertirse en la primera boricua en ser seleccionada a nivel de Estados Unidos para recibir una beca total del Ejército para estudiar optometría. “Para mí, siempre fue un sueño ser doctora, pero no sabía cómo lo iba a lograr”, dijo la ponceña en declaraciones escritas. Egresada de la Escuela Superior Jardines de Ponce, Silvagnoly decidió unirse a la Reserva del Ejército “en busca de oportunidades de desarrollo profesional y personal”.

Lee más: Ponceña se convierte en la primera boricua en recibir beca total del Ejército para estudiar optometría

5. Los lakers a la final de la NBA

LeBron James maneja el balón contra Jerami Grant durante la segunda mitad del quinto partido de la final el Oeste. (Mark J. Terrill)

LeBron James registró un triple-doble de 38 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, Anthony Davis anotó 27 puntos y los Lakers de Los Ángeles aseguraron el sábado su primer pase a las finales de la NBA en una década tras despachar 117-107 a los Nuggets de Denver en el quinto juego de la final de la Conferencia del Oeste. Los Lakers ahora esperan por el desenlace de la final del Este entre Miami y Boston.

Lee más: LeBron James y los Lakers pasan a la final de la NBA