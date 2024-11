Las cinco más leídas del fin de semana

Omar Vega Ayala, de 25 años, durmió anoche tras las rejas luego de que se le radicaran cargos por el feminicidio de Ana Annette Gaya Concepción, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado dentro de un bulto en Guánica. La mujer de 37 años había reportado a Vega Ayala por un incidente de violencia de género el pasado año. En ese momento, no se radicaron cargos porque la fémina desistió del proceso. La jueza Shakira Lebrón, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto a Vega Ayala y le fijó una fianza de $800,000 que no pudo prestar, siendo ingresado.

El comisionado del Nmead, Nino Correa. ( Vanessa Serra Díaz )

La gobernadora electa, Jenniffer González, mantuvo su postura de que hará cambios en los jefes de agencia una vez comience sus funciones en enero de 2025 y confirmó que el comisionado del NMEAD, Nino Correa, no continuará en su cargo. De inmediato hubo sectores a favor y en contra de esta determinación. A preguntas específicas de la prensa sobre el futuro de Correa en la agencia, González expresó que “Yo dije que iba a haber cambios en el gobierno. Me mantengo en esa postura”. Múltiples voces reclaman una reconsideración por parte de quien será la primera ejecutiva. Mientras, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, denunció que Correa no es diligente en su cargo.