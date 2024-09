Las cinco noticias más leídas del wikén

5

Fachada del banco Wells Fargo. (Agencia EFE)

Cuatro días después de haber registrado su estrada al trabajo, una oficinista de 60 años en Arizona fue encontrada muerta en su cubículo, sin haber salido nunca del edificio durante ese tiempo, dijeron las autoridades. Denise Prudhomme, que trabajaba en una oficina corporativa de Wells Fargo, fue encontrada muerta en un cubículo del tercer piso el martes 20 de agosto, dijo la policía de Tempe. La última vez que escaneó su entrada al edificio fue el viernes 16 de agosto a las 7:00 a.m., dijo la policía. No hubo indicios de que ella saliera del edificio después de eso. Prudhomme trabajaba en una zona despoblada del edificio. La causa de su muerte no ha sido determinada, pero la policía dijo que la investigación preliminar no encontró signos evidentes de crimen.