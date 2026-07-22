- El vuelo 526A, operado por Pan American World Airways (Pan Am) salió de San Juan el 11 de abril de 1952 a las 12:10 p.m. y tenía como destino la ciudad de Nueva York.

- El fabricante de la nave llamada “Clipper Endeavour” era Douglas Aircraft Company y el modelo era Douglas DC-4.

- El avión fue fabricado en 1945 y tenía 20,835 horas de vuelo.

- Fue diseñado para operaciones de pasajeros y carga de medio y largo alcance.

- Contaba con cuatro motores radiales de pistón Pratt & Whitney R-2000.

- Era un avión de transporte totalmente metálico, de ala baja y con hélices de velocidad constante y capacidad de abanderamiento completo.

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- A los 10 minutos del despegue, la tripulación realizó un amerizaje a unas 11 millas al noroeste de San Juan, a 4.5 millas de la costa.

- La sección trasera del fuselaje se separó; la aeronave se hundió en unos 3 minutos.

- La entonces Junta de Aeronáutica Civil determinó que un mantenimiento inadecuado provocó el fallo del motor n.º 3.

- En un vuelo realizado el día anterior, el motor n.º 3 había funcionado de forma irregular y su hélice presentaba dificultades para ser maniobrada.

- El capitán continuó intentando ascender sin utilizar toda la potencia disponible tras surgir el problema en el segundo motor (n.º 4).

- La pérdida de velocidad aerodinámica y de altitud condujo al amerizaje.

Hallazgos sobre el mantenimiento

Daños detectados antes del accidente: En un vuelo realizado el día anterior, el motor n.º 3 había presentado funcionamiento irregular y la hélice mostraba dificultades para ser abanderada.

Evidencia de un fallo interno: Personal de mantenimiento en San Juan encontró virutas metálicas en el cárter y en el filtro de aceite del motor n.º 3, un indicio de daños en sus componentes internos.

Procedimientos incompletos: Aunque los mecánicos reemplazaron la sección delantera del motor, no siguieron todos los procedimientos establecidos en el manual, como el lavado del sistema y la prueba de funcionamiento con 10 galones de aceite.

La aeronave no estaba en condiciones de volar: La Junta de Aeronáutica Civil concluyó que el avión no era aeronavegable al momento de despegar de San Juan debido al estado del motor n.º 3.

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Fallas durante la evacuación

Los pasajeros no fueron advertidos: La tripulación no informó claramente a los auxiliares de vuelo que el amerizaje era inminente, por lo que muchos pasajeros no tuvieron tiempo para prepararse.

Solo una balsa salvavidas pudo utilizarse: Las cuatro balsas estaban almacenadas en un mismo compartimiento y únicamente una logró desplegarse. Las demás quedaron bloqueadas o resultaron inaccesibles tras el impacto.

Faltó orientación sobre los chalecos salvavidas: La investigación determinó que no se ofreció una demostración previa sobre la ubicación y el uso de los chalecos, lo que provocó confusión durante la evacuación.

Cambios tras la tragedia

Nuevos protocolos de seguridad: El accidente impulsó requisitos para ofrecer instrucciones y demostraciones obligatorias sobre el uso de chalecos salvavidas y las salidas de emergencia antes de los vuelos sobre el agua.

Equipo de emergencia más accesible: También se recomendaron cambios para garantizar que las balsas y los chalecos salvavidas estuvieran ubicados en lugares de fácil acceso para la tripulación y los pasajeros en caso de un amerizaje.