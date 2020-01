El alcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago, llegó a Fortaleza para insistir a la gobernadora Wanda Vázquez, que su municipio sea incluido en la declaración de zona de desastre mayor.

Soto explicó que en su municipio hay más de 350 casas identificadas con daños de diversa magnitud, con unas 20 declaradas inhabitables. Agregó, no obstante, que cada día encuentran más estructuras con daños y más viviendas podrían sumarse a las que se declaren no aptas para vivir en ellas.

El alcalde dijo que, al momento, no tiene refugios establecidos en el municipio porque la gente ha optado por permanecer cerca de sus casas, aunque muchos duermen en el exterior bajo toldos y en carpas y casetas de campaña, por temor a los temblores. En el área de Cerros de Laguna sí permanece un grupo en un campamento informal.

Por otro lado, Soto dijo estar preocupado por la situación de las escuelas del municipio, pues de las cinco escuelas que tienen, solo una ha pasado la inspección. Las otras cuatro aún no han sido visitadas para la inspección.

“Todavía no las han verificado, no están en turnos”, dijo el alcalde sobre las cuatro pendientes a inspección. Agregó que ha estado en las mismas y ha visto “algunas grietas y eso, pero es un experto el que tiene que evaluarlas. Yo no puedo decirlo”.

“Nos preocupa (la situación) porque quisiéramos que las clases comenzaran ya. Porque yo sé que hay escuelas que pueden comenzar, que tienen sus defectos, pero no son todas. Y eso nos preocupa. Queremos que las clases comiencen lo antes posible”, agregó.

El alcalde indicó que al momento no tienen un estimado de los daños en el municipio, pero insistió en que hay cientos de viviendas afectadas que constituyen un riesgo para sus ocupantes. Agregó que los ingenieros comenzaron a hacer revisiones, e hicieron algunas recomendaciones, “pero con la emergencia que tienen en Guánica se fueron allá”. Por eso están solicitando que le envíen ingenieros para poder continuar con las revisiones.

Soto dijo que, en previsión a que más personas queden desplazadas porque sus viviendas se declaren inhabitables, “estamos ya haciendo las gestione para preparar el coliseo municipal que es un área que tiene bastante espacio de estacionamiento, y que también ya pasó inspección, para poderlo habilitar en cualquier situación que amerite”.