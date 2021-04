El alcalde de Las Piedras, Micky López informó que durante la noche del viernes el municipio estableció un plan piloto de vacunación nocturna para beneficio de la población, la cual tuvo una excelente aceptación.

“Como parte de los esfuerzos que estamos realizando en cuanto a la vacunación de Covid-19, hemos querido establecer un plan piloto de vacunación nocturna el cual cumpla con las necesidades de nuestra población y así poder llegar a más personas para que sean inoculadas contra el Covid-19. Nuestro equipo de Emergencias Médicas, Manejo de Emergencias, la Oficina de Rastreo Municipal en unión al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico dimos un paso al frente para iniciar la vacunación nocturna para beneficio de los pedreños”, sostuvo el Primer Ejecutivo pedreño.

La parte de afuera de las instalaciones del CDT fueron preparadas con una logística precisa y segura, siguiendo con todos los protocolos de seguridad para que los asistentes, previamente registrados, llegaran al lugar en el horario de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche y así poder recibir la vacuna por parte del grupo de profesionales de la salud.

“Todo fluyó en completo orden, por lo que agradecemos al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y al Departamento de Salud por el apoyo, así como al personal de profesionales de la salud que se unieron a esta excelente actividad de vacunación”, indicó López.

Se suministraron alrededor de casi 100 vacunas, por lo que la vacunación continuará efectuándose en las próximas semanas en el mismo horario y así poder atender a la población que por cuestiones de trabajo no pueden acudir a otros centros en horario regular.

Dicha vacunación se estará llevando a cabo los miércoles y viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en el CDT de Las Piedras, la misma será estrictamente por cita, por lo que podrá llamar el próximo martes, 20 de abril a la Oficina de Manejo de Emergencias al 787-716-7791 / 787-716-7792, Centro de Rastreo Municipal al 939-888-0015 en el horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Por otro lado, el alcalde anunció que se estarán efectuando pruebas gratuitas de antígenos todos los martes y jueves en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en el CDT. Las mismas se efectuarán por orden de llegada para la cual los ciudadanos tendrán que llevar recibo de agua o luz, así como una identificación. Las muestras estarán disponibles mientras duren. Esta toma de muestras es en colaboración de Core Plus, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y el Departamento de Salud.