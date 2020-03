(The Associated Press)

El Negociado de Ciencias Forenses informó hoy que le realizaron pruebas de coronavirus Covid-19 a un niño de tres años y nueve meses que murió en Puerto Rico.

La agencia está a la espera de los resultados del pequeño, quien también padecía de condiciones genéticas, pulmonías recurrentes y dificultad respiratoria. Murió en su casa.

Asimismo, ayer le tomaron muestras de COVID-19 a dos cadáveres más. El primero era de una mujer de 72 años que falleció en el Hospital Cardiovascular y presentaba dificultades respiratorias. No se le practicó la prueba en la institución.

El segundo caso, es de una mujer de 84 años que murió en su hogar y que presentaba dificultad respiratoria.

En el comunicado de prensa, difundido por La Fortaleza, no indicaron los pueblos de residencia de ninguno de los fallecidos.

Estadísticas de hoy

Por otro lado, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, ofreció la información actualizada sobre el manejo de la emergencia ocasionada por el impacto del COVID-19 en el País.

“El aumento en los casos positivos registrados en la isla ha ido de la mano de la puesta en vigor de estrategias identificadas, tanto por el task force médico como por el componente económico de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Nuestra prioridad continúa siendo que se reduzcan las posibilidades de contagio, mientras se evalúan todas las medidas de alivio para nuestro pueblo, que cumple con las órdenes del gobierno de Puerto Rico. Sobre las pruebas, las mismas son necesarias pero no evitan el contagio. Lo único que evita el contagio es quedándose en casa”, expresó el secretario.

En tanto, el coordinador del task force de salud, el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, aseguró que, al momento, “el cumplimiento de la ciudadanía con las recomendaciones de distanciamiento social son aún críticas para contener la pandemia en la isla”.

Departamento de Seguridad Pública

A las 11 a.m.:

o 355 arrestos por violar la Orden Ejecutiva 2020-023

o 563 denuncias por violar la Orden Ejecutiva 2020-023

Guardia Nacional de Puerto Rico

A las 6 a.m.:

o 33,314 pasajeros fueron evaluados médicamente y su temperatura tomada

o 88 pasajeros recibieron cernimiento en el área de triage

o 19 pasajeros recibieron la prueba de COVID- 19, fueron enviados a sus casos bajo supervisión del Departamento de Salud y su médico de cabecera

o 58 pasajeros fueron enviados a aislamiento domiciliario

o 0 pasajeros fueron enviados al hospital

Compañía de Turismo

o La semana pasada, Turismo compartió el estudio de US Travel Association que apuntaba que, a nivel nacional, se proyectaba que 4.6 millones de empleos en la nación americana estaban en riesgo, producto del COVID-19.

o En el día de ayer, esta entidad actualizó sus proyecciones. Aseguran que el impacto ha excedido los indicadores establecidos a la fecha y que estiman que serán 5.9 millones los empleos en riesgo, o un 37% del total de los empleos generados por el turismo en la nación.

o En Puerto Rico, el 37% de los 80,000 empleos que genera el sector, asciende a 29,600 empleos que están en riesgo, producto de esta crisis. Atendiendo a esta alarmante cifra, la Compañía de Turismo trabaja de cerca con el sector privado para generar una serie de recomendaciones que pueden representar un alivio para las empresas y fuerza laboral turística.

o Estas recomendaciones se están elevando a la atención de la gobernadora para su consideración y la del task force económico.

o La Compañía de Turismo está orientando al sector sobre cómo acogerse a las distintas ventanas de beneficios o estímulo que han sido aprobados a nivel estatal y federal.

Autoridad de los Puertos

Marítimo

o Entre las 6 a.m. de ayer y 6 a.m. de hoy, entraron 2 barcos de carga y 1 de turismo. Salieron 3 barcos de carga, 1 militar y 1 remolcador, con 1 barcaza. Durante el mismo período, permanecieron en la bahía 5 embarcaciones de carga, 2 tanqueros y 2 de turismo. Las tripulaciones no pudieron desembarcar durante su permanencia en Puerto Rico.

Aviación

o Desde hoy a las 12 a.m., se comenzaron a redirigir todos los vuelos comerciales al Aeropuerto Luis Muñoz Marín (LMM) y los vuelos charters a Aguadilla, Isla Grande y LMM.

Educación

o Según los datos de la Oficina de Sistema de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia de la agencia, las visitas a la página de Educación superan 1 millón 100 mil visitas, desde el anuncio de las opciones académicas.

o La plataforma EduPR registra la entrada de 7 mil maestros y 45 mil padres y estudiantes.

ASSMCA

o Línea PAS:

Total de llamadas: 1,574

Covid-19: 426

Chat: 217

Principal motivo de llamada: personas en aislamiento.

Total acumulado (marzo): 24,373

Covid-19 acumulado: 5,286

Chat acumulado: 2,023 (desde el 14 de marzo)

o Intervenciones en el aeropuerto LMM:

Área de triage: 194

First responders: 43

Material educativo: 950

o Hoy se contactaron a 1,910 pacientes participantes de nuestros servicios para seguimiento y apoyo telefónico.

Departamento de Estado

o Se estableció comunicación de seguimiento con dos estudiantes con visa J1 en Puerto Rico que deseaban regresar a Finlandia y Francia. Se confirmó el regreso a sus respectivos países.

o En comunicación con familia puertorriqueña en Ecuador, quienes están en espera de vuelo humanitario por parte de United Airlines.

o En comunicación con la Oficina de la Comisionada Residente, se actualizó el status de los casos atendidos en trabajo en conjunto, además de actualizar la tabla de puertorriqueños en Perú. Se envió comunicación notificando que el Departamento de Estado Federal sigue trabajando con los esfuerzos de envío de vuelos. El gobierno peruano no concedió los permisos para los vuelos a Cuzco.

o Se participó de llamada de conferencia con la participación de varios congresistas, en la cual se brindó una actualización por parte del Departamento de Estado Federal, sobre el task force y las gestiones de los vuelos para repatriación. Se discutió la posibilidad de gestionar transportación terrestre para llevar a los ciudadanos desde Cuzco a Lima.

o Se sostuvo comunicación con familiar de ciudadano español con visa ESTA, quien se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana, y desea viajar a Puerto Rico. Se notificó al respecto a la Embajada de España en la República Dominicana y con CBP, además de solicitar informe de viaje del ciudadano, ya que éste estuvo en Puerto Rico, previo a su viaje a Santo Domingo.

o Se estableció comunicación de seguimiento con padres de menor que se encuentra en Bermudas y éstos informaron que esperarán por vuelo disponible para el 4 de abril.

o Se estableció comunicación de seguimiento con familia de 7 puertorriqueños en Honduras, quienes confirmaron que ya se encuentran en lista de espera para vuelo humanitario de United Airlines, programado para la semana que viene.

o Se atendió nuevo caso de 17 puertorriqueños que se encuentran en El Cairo, Egipto, quienes, a pesar de la emergencia, decidieron viajar. Se le envió comunicación a la Embajada de Estados Unidos en Egipto con información de todos los pasajeros. Están en espera de posible vuelo para el 25 de marzo de 2020.

o Se atendió petición por parte del Cónsul General de la República Dominicana, solicitando dispensa de la Orden Ejecutiva, para que se le conceda autorización para seguir en funciones a las instituciones de envío de remesas a la República Dominicana.

Agricultura

o El Departamento de Agricultura, en consulta con el Food Nutrition Program del USDA, apoyó la decisión del Departamento de la Familia que solicitó un waiver por dos meses (marzo y abril) para que los participantes del PAN que se benefician de los mercados familiares no pierdan el dinero y puedan utilizarlo en supermercados y colmados autorizados.

o En este momento, la producción agrícola se venderá en estos lugares autorizados hasta que se reanuden los mercados familiares.

Justicia

o El Departamento de Justicia se unió al esfuerzo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal en alertar a los beneficiarios de Medicare y Medicaid sobre un esquema de fraude que está proliferando ante la ansiedad creada en esta población por la amenaza de contagio con COVID-19.

o Se ha informado que estafadores han desarrollado un esquema mediante el cual, al ofrecer pruebas para detectar COVID-19 y vacunas contra la infección, obtienen la información personal de los beneficiarios de Medicare y Medicaid, incluyendo su número del plan de salud, para luego usarla de manera fraudulentamente. Al solicitar la información personal del beneficiario, los estafadores la utilizan para facturar servicios no rendidos a Medicare y Medicaid o para otros esquemas de robo de identidad.

o Si es beneficiario del Programa de Medicaid o Medicare y ha recibido este tipo de acercamiento para pruebas, vacunas o suplido de equipo médico para el tratamiento del COVID-19, puede escribir al correo electrónico [email protected]. La Unidad de Control de Fraude al Medicaid, adscrita al Departamento de Justicia, le orientará. También puede también contactar la línea de llamadas del National Center for Disaster Fraud Hotline al 1(866)720-5721 o escribir a [email protected].