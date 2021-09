Empleados del programa de Parques Nacionales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) denunciaron ayer la presunta intención del secretario de la agencia, Rafael Machargo, de “municipalizar y privatizar” varios balnearios y parques nacionales del País.

Según el presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), sindicato que representa a los empleados del DRNA, Antonio Cabán Collazo, los terrenos de Parques Nacionales que están a punto de ser cedidos son los balnearios de Isla de Cabra y Punta Salinas en (Toa Baja), además del balneario Punta Santiago en Humacao y Cerro Gordo en Vega Alta. Asimismo, los parques Luis Muñoz Rivera en San Juan y las Cavernas del Río Camuy.

PUBLICIDAD

“En otro intento por destruir aún más nuestros recursos naturales, la persona que se supone los vele y proteja quiere una vez más privatizarlos y cederlos a los municipios, en su gran mayoría, municipios del Partido Nuevo Progresista sabrá Dios con qué intenciones. Machargo vino a ponerle un se vende a nuestras playas, a nuestros recursos, a nuestros parques y no lo vamos a permitir. Él no debe estar un día más ocupando esa silla y más cuando todo Puerto Rico sabe que él es el responsable de la tala de árboles en el balneario de Cerro Gordo y de la construcción ilegal en Rincón. Machargo tiene que renunciar a su cargo y es ya”, expresó Cabán Collazo.

El portavoz de los empleados de Parques Nacionales aseguró el peligro que representa que estos espacios sean vendidos o cedidos a municipios, ya que entiende que los ayuntamientos no cuentan con estabilidad económica para darle un mejor mantenimiento a las áreas. Además, expuso que, de darse esta movida, cerca de 100 empleados de Parques Nacionales no tendrán garantía de mantener sus empleos.

“Nosotros estamos denunciando que estos parques y balnearios que son patrimonios nuestros están deteriorándose por la mala administración del gobierno, son los que han sido los culpables de que estas propiedades se encuentren así. Ahora mismo los municipios están en quiebra, no tienen la solvencia económica. La mayoría de los municipios lo que están haciendo es que están poniendo a sus empleados a jornada parcial. Entonces, ¿cómo van a atender estas propiedades?”.

PUBLICIDAD

“La municipalización de nuestro patrimonio no es la solución al problema, por el contrario, es un mal que terminará con el deterioro de este. El problema ha sido la mala administración y la politiquería. Bien se ha hablado que los municipios no tienen la capacidad económica para atender lo que ya tienen, cómo entonces se pretende que manejen estos bienes del país que son para el disfrute de la familia puertorriqueña y de los turistas que vienen a visitarnos. Los municipios no tienen dinero para absolver la administración de los centros vacacionales, balnearios y parques de nuestro país”, reiteró el líder de los trabajadores.

“El secretario no ha dicho nada, ha estado callado. Por eso es que le estamos exigiendo la renuncia. Lo que ha permitido es la deforestación, hemos visto el ataque hacia los recursos naturales cuando se supone que sea la persona que vele por nuestros recursos naturales. Ha sido un enemigo totalmente de los recursos naturales de nuestro país”, concluyó el presidente de la FCT.