A dos años de su última operación, el hipopótamo “Tommy” fue intervenido nuevamente para volverle a cortar los colmillos.

El insigne animal, que perteneció al Zoológico Zafari Park y es el único que permaneció en el Parque de Las Ciencias tras la remoción de los animales de zoológicos de la Isla, pasó con éxito el procedimiento de corte de colmillos.

En comunicado de prensa se detalló que la operación de ortodoncia al mamífero, de 53 años, estuvo a cargo del doctor Larry JB Minter, director del Zoológico de Carolina del Norte, quien viajó a Puerto Rico para realizar el proceso. Este cuenta con licencia para el manejo de este tipo de casos.

Se observa cómo quedó uno de los colmillos de Tommy, el hipopótamo. ( Suministrada )

La sedación del rumiante, de 53 años, fue con anestesia M-99, la cual se utiliza para animales de este tamaño, como elefantes, rinocerontes, hipopótamos y otros. Luego, se realizó la intervención. Una vez culminado este proceso, el galeno suministró el medicamento “nolaxone”, el cual revierte la sedación del animal. Por último, se mantuvo en observación hasta que el hipopótamo logró reincorporarse.

​El parque tuvo disponible un tubo endotraqueal para atender cualquier situación de emergencia en el caso de que el animal confrontara complicaciones cardiopulmonares, se informó.

​Esta operación se realiza a animales de este tamaño que padecen de mala oclusión, la cual imposibilita el desgaste natural de los dientes y que de otra forma podría causar hasta la perforación de los pómulos del hipopótamo.

​El doctor José Trujillo, veterinario del parque, explico que el doctor Minter ha realizado varias intervenciones de esta naturaleza al hipopótamo “Tommy”. Agradeció la colaboración del galeno y su disponibilidad para viajar a Puerto Rico con el fin de mantener al hipopótamo en óptimas condiciones.

​Los hipopótamos, cuyo nombre científico es “hipopotamus amphybius”, puede pesar entre una y dos toneladas y durar hasta unos 50 años. Datos oficiales indican que Tommy nació en agosto de 1972 y llegó al Parque de las Ciencias en 1987.

​El hipopótamo “Tommy” es recordado cuando logró escapar del Safari Park, en la década del ‘70 y llegó hasta la Carretera PR- 2 formando un impresionante tapón que conllevó la movilización de fuerzas de seguridad del estado. Sin embargo, en aquella ocasión solo fue necesaria la intervención de un empleado que se acercó al amistoso animal y logró atraerlo con su comida preferida, las lechugas.

​Para mantener los altos requerimientos alimentarios de este animal, el Parque de las Ciencias invierte en alimentos como vegetales, lechugas, heno y mezclas comerciales de la más alta calidad.

