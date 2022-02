El Departamento de Agricultura federal (USDA) levantó restricciones que tenía a la importación de papas de la Isla del Príncipe Eduardo (PEI), Canadá, hacia Puerto Rico, anunció esta tarde la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

González Colón se reunió con funcionarios canadienses, entre ellos el primer ministro provincial de la Isla del Príncipe Eduardo, Dennis King, la Cónsul General de Canadá en Miami, Susan Harper, y la ministro de Comercio Internacional, Exportación, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de Canadá, Mary Ng, y ha estado trabajado este tema junto a USDA y el Departamento de Agricultura de Puerto Rico desde que supo de las acciones tomadas por Canadá.

PUBLICIDAD

“Me he mantenido en comunicación tanto con el Departamento de Agricultura federal como el de Puerto Rico y he enfatizado la importancia de que USDA y la Agencia de Inspección de Alimentos Canadiense (CFIA) se mantuvieran en colaboración para poder resumir la importación de papas siempre y cuando no representaran un riesgo y se siguieran las regulaciones de seguridad para alimentos”, expresó por escrito la comisionada residente.

El USDA determinó que la importación de estas papas, bajo condiciones específicas, presenta poco riesgo de introducir un hongo conocido como Synchytrium endobioticum o “potato wart”, una enfermedad transmitida por el suelo que reduce el rendimiento y la comerciabilidad de este producto. En octubre de 2021, la Agencia de Inspección de Alimentos Canadiense (CFIA, por sus siglas en inglés) detectó el “potato wart”, en terrenos de PEI utilizados para procesar papas. Seguido a esto, CFIA suspendió el envío de papas a los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico.

El “potato wart”, que no representa daño al consumirse, produce esporas que pueden permanecer en terreno infectado por décadas, aumentando la probabilidad de propagación. Dicha propagación se puede dar por medio de la transportación de papas infectadas, movimiento de terreno infectado, contacto con maquinaria utilizada para trabajar en terreno infectado y por contacto con zapatos que hayan tocado el terreno infectado. Luego de investigar este tema por varios meses, USDA determinó que no es un riesgo para el mercado en Puerto Rico.

A partir del 9 de febrero, PEI puede reanudar la exportación de papas de mesa de acuerdo con los requisitos específicos del USDA y las mitigaciones de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. Entre los requisitos está que las papas tendrían que ser suplidas de áreas fuera de las áreas bajo investigación para “potato wart”, tienen que ser solamente para consumo alimenticio y se prohíbe la importación de semillas. Tanto USDA como CFIA continúan trabajando para liberar las restricciones que quedan y resumir la importación a otros estados.