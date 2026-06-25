En solidaridad con la comunidad venezolana residente en Puerto Rico y ante la situación provocada por los recientes terremotos que han impactado diversas zonas de Venezuela, Liberty anunció hoy una medida especial para facilitar la comunicación entre familiares y la comunidad empresarial.

A partir de las 11:59 pm (medianoche) del 25 de junio, y hasta el 28 de junio de 2026, todos los clientes móviles de Liberty, ya sea con cuenta personal o comercial podrán realizar llamadas de larga distancia internacional a Venezuela sin costo desde Puerto Rico. Esta iniciativa busca brindar apoyo a quienes necesitan verificar el bienestar de sus familiares, coordinar ayuda o mantenerse comunicados durante este momento.

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“En Liberty reconocemos la importancia de mantenerse conectados durante situaciones de emergencia. Queremos apoyar a la comunidad venezolana en Puerto Rico facilitando la comunicación con sus seres queridos o colegas de trabajo en Venezuela cuando más lo necesitan”, expresó Giovanna Ramírez de Arellano, directora sénior de comunicaciones y responsabilidad social corporativa de Liberty Puerto Rico.

33 Fotos Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas después de los dos sismos sacudieron el país.

La exención de cargos aplicará automáticamente a las llamadas originadas desde Puerto Rico desde los teléfonos móviles hacia números en Venezuela durante el período entre el 26 y el 28 de junio de 2026. No requiere ninguna gestión por parte del cliente.

Liberty mantiene su compromiso de apoyar a las comunidades a las que sirve y de responder de manera ágil ante eventos que impactan la vida de sus clientes y sus familias.