Hay una limitación real de reactivos para hacer pruebas moleculares de COVID-19 y habrá que diseñar una estrategia acertada de priorizar a quién se le harán esas pruebas, mientras que con otras personas se tendría que optar por hacer otro tipo de pruebas que asisten en hacer un diagnóstico, incluyendo la prueba serológica contra el peligroso coronavirus.

Según explicó el doctor y tecnólogo médico Juan Rexach, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, la situación de escasez se debe a que las compañías que distribuyen esos reactivos habían estado priorizando áreas con mayor impacto del virus, y disminuyendo los envíos a las que estaban en mejor situación, como era el caso de Puerto Rico hasta hace pocas semanas.

“Primero que nada tengo que hacer la distinción entre laboratorios clínicos comunitarios y los laboratorios de referencia, que son los que en su mayoría procesan esas pruebas moleculares, y son unos cinco aquí en Puerto Rico. Nosotros somos la cara, los que tomamos las muestras, y se las enviamos a los laboratorios de referencia. Y ellos dependen de los reactivos que envían las compañías de los Estados Unidos. Y allá la situación está bien complicada”, comentó el doctor.

“Así que esas compañías decidieron limitar las cantidades de entrega a unas áreas, para priorizar otras. Y se estaban llevando mucho por el por ciento de positividad, según reportaban las regiones. Entonces ellos, teniendo en cuenta que Puerto Rico tenía porcentajes bien bajitos, de hasta apenas un 1% no hace mucho, pues estaban enviando mucho menos reactivos”, prosiguió.

“Entonces, al experimentar un alza de casos tan repentina, pues se da esa combinación desafortunada, de muchos casos y menos suministros de reactivos”, agregó Rexach.

Sostuvo que ya los laboratorios de referencia están haciendo múltiples gestiones para poder atender la alta demanda de pruebas que hay en estos momentos.

“Los laboratorios de referencia han solicitado más reactivos, pero en lo que eso se puede resolver, pues estamos limitados”, afirmó. “No es que no haya reactivos. Hay, pero limitados. Y van a seguir llegando, pero de manera limitada”.

Aseveró que, al coincidir la limitación con el alza de casos, “pues hay que ver cómo se maneja esto”.

Al momento, sin embargo, todavía no hay una indicación oficial sobre a quién se le debe aplicar la prueba molecular. Se espera que de un momento a otro el Departamento de Salud emita esas directrices para el manejo de las pruebas moleculares.

“Sí se han hecho recomendaciones de priorizar pruebas moleculares a los casos sospechosos con sintomatología, a embarazas, pacientes que van a someterse a procedimientos quirúrgicos, pacientes inmunocomprometidos, pacientes renales. Así como evaluar posibles opciones para el resto de la gente, como el uso de las pruebas serológicas.

“Nosotros entendemos que debe haber una lista de prioridad para el uso de las pruebas moleculares, por las limitaciones que tenemos”, insistió el especialista.

Opinó que sí se debía hacer la prueba molecular a aquellas personas que han estado en contacto cercano con personas confirmadas como positivos, pero advirtió que la gente debe entender que haber estado cerca de alguien contagiado de COVID-19 no significa necesariamente que se vaya a contagiar, pues eso depende de diversos factores, incluyendo el uso recomendado de mascarillas y la práctica de distanciamiento social y lavado frecuente de manos.

“Estamos viendo que llega gente muy preocupada a los laboratorios. Y lamentablemente incluso ya han ocurrido incidentes violentos en laboratorios. Y hay laboratorios que han tenido que contratar seguridad. La gente tiene que entender que no se puede tomar una muestra si no hay un laboratorio de referencia que vaya a recibir y procesar esa muestra. Si eso no ocurre, esa muestra se va a perder”, afirmó.

“Y le recuerdo a la gente que los laboratorios continuamos ofreciendo otras pruebas adicionales que asisten en el protocolo de diagnóstico. Y tenemos además las pruebas serológicas, que aunque tienen sus limitaciones, ayudan si se usan correctamente”, sostuvo el doctor.

“Y sí, hay mas casos. Están subiendo. Estamos haciendo más pruebas. Y las proyecciones son que seguirán en aumento. Pero la situación no es que no haya pruebas disponibles, es que están limitadas y hay que priorizar”, insistió.

“Así que hay que entender que sigue siendo fundamental el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. Y claro, si se siente mal y tiene alguna sintomatología, pues acuda a su médico”, exhortó.

Rexach recordó además que la gente debe comprender también que porque tenga ciertos síntomas no significa necesariamente que tiene COVID-19, pues hay otros virus y enfermedades que producen síntomas similares y están presentes, como la influenza, el dengue, el zika, el chikungunya. “Todo eso sigue presente con nosotros”.

“Así que es el momento de tomar acción como ciudadanos, seguir esas recomendaciones tan importantes. Depende de nosotros tener esa seminormalidad conviviendo con el COVID-19”, insistió el doctor.