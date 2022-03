El personal que atiende los balnearios que pertenecen al programa de Parques Nacionales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ha puesto en marcha su plan de mejoras de cara a la temporada de mayores visitas por parte de las familias puertorriqueñas.

De Cabo Rojo a Fajardo, se espera que en las próximas semanas miles de visitantes lleguen hasta alguno de los ocho balnearios que administra el DRNA, razón por la cual la agencia marcó como prioridad la seguridad acuática.

“Estamos en la rehabilitación y apertura de nuevos balnearios. ¿Qué conlleva esto? Conlleva la contratación de nuevos salvavidas para reforzar la vigilancia acuática que en estos momentos tenemos, pero necesitamos reforzarla para el beneficio y seguridad de todos nuestros visitantes”, manifestó Angie Morales, ayudante especial del secretario del DRNA, Rafael Machargo.

Morales aseguró que, para la venidera temporada, la agencia ha estado trabajando en el mejoramiento de las instalaciones, como duchas y baños, los estacionamientos y la reapertura de algunos concesionarios.

Actualmente, Parques Nacionales está a cargo de los balnearios de Vieques (Sun Bay), Fajardo (Seven Seas), Luquillo (La Monserrate), Toa Baja (Punta Salinas), Cabo Rojo (Boquerón), Guánica (Caña Gorda), Vega Alta (Cerro Gordo) y Dorado (Manuel “Nolo” Morales).

La administración de los balnearios de Fajardo, Vieques, Toa Baja y el de Punta Santiago, en Humacao, están a la espera de pasar a manos de los municipios.

“Tenemos dos balnearios en estos momentos que todavía no hemos podido abrir al público. Se trata del balneario Punta Santiago en Humacao y el balneario de Añasco (Tres Hermanos)”, expuso Morales.

Aunque en el caso del complejo de Humacao no hay fecha exacta de reapertura, la funcionaria indicó que el de Añasco podría estar abierto para Semana Santa.

A la espera los alcaldes

Los ejecutivos municipales es Fajardo, Vieques, Humacao y Toa Baja todavía esperan por el aval de la agencia federal National Park Service para comenzar a administrar los balnearios de sus pueblos, que actualmente son dirigidos por el DRNA, esto a cinco meses de que firmaran con el gobierno de Puerto Rico un acuerdo de colaboración.

José Aníbal “Joey” Meléndez, alcalde de Fajardo, aseguró a Primera Hora estar preparado para hacerse cargo de la parte administrativa y convertir a Seven Seas en “el balneario más lindo de todo Puerto Rico”.

El balneario de Seven Seas en Fajardo. (GFR Media)

“A pesar que en noviembre del año pasado se firmó el acuerdo, todavía el proceso del traspaso no se ha completado. Hay grupos de transición nombrados, tengo mi comité de transición para el traspaso del balneario, Recursos Naturales también, pero falta que National Park Service nos envíe unas aprobaciones y demás para coordinar ese proceso, pero al día de hoy, sigue la administración del balneario como estaba, y quien recibe todos los ingresos de parking, casetas de camping, renta de kiosko y todo es Recursos Naturales”, indicó Meléndez.

El alcalde de Fajardo aseguró que el ayuntamiento asiste al DRNA en mantener limpios los alrededores del balneario y, si recibe autorización, realizan algunas mejoras leves de mantenimiento en el interior.

Según el convenio con el DRNA, los municipios mencionados podrán administrar áreas de acampar y de casas móviles, el estacionamiento, concesionarios, entre otras estructuras del balneario.

“Hay que darle cariño”

Darle un lavado de cara a los gazebos, a las casetas de camping, mejorar las áreas del estacionamiento, portones y las entradas son algunos de los arreglos que el alcalde de Fajardo dijo que hará una vez comience a administrar el balneario. “Todo está feo y deteriorado, a todo eso hay que darle cariño”.

“Más adelante queremos venir con ciertas cositas más innovadoras; hacer una conexión que conecte el Parque de Niños Activos a través del estacionamiento, tirarle una capa de asfalto nuevo a ese estacionamiento, darles una renovación a esos baños. al igual que a las casetas de camping, a esos gazebos que se alquilan de pasadía, tener algo ‘pro’ y de más calidad, que la gente pague con gusto. Básicamente, todo lo que es planta física e infraestructura en el balneario hay que renovarlo”, reflexionó.

“Lo bueno es que hay ciertos ‘grants’ del gobierno federal y de FEMA que vienen por los seguros que tenían para restaurar el balneario de Seven Seas, pero quien recibe esos fondos es Recursos Naturales, hay que ver qué ellos renovarán para cuando nos lo entreguen. Pero créeme que ese balneario va a ser el más lindo de todo Puerto Rico en cuestión de poco (tiempo)”, afirmó Meléndez.

Espera la transición

El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, quien desde el 2017 viene solicitando la administración de Punta Salinas, como la del islote Isla de Cabras, ve con optimismo la transición.

“Estamos en espera del aval del National Park Service porque en estos balnearios hay unas obras que fueron subvencionadas por el Land and Water Conservation Fund y aun cuando los balnearios van a pasar (a manos municipales), se requiere el aval de ellos. Cosa que entendemos no debe ser ningún tipo de situación particular, pero siempre había que hacerle la consulta y en ese proceso estamos. Pienso que en las próximas semanas deberíamos haber concretado todo este proceso”.

“He sido bien insistente con este proyecto por lo que significa para Toa Baja. Aquí está el futuro y la oportunidad de dinero nuevo para nuestro municipio”, destacó Márquez sobre el balneario de 100 cuerdas de terreno, una combinación de playa y bosque.

Mientras tanto, el municipio realiza varias mejoras. “El asfalto del área del balneario, la limpieza... La verdad es que Recursos Naturales no tiene personal; Punta Salinas está en el municipio, es la cara del municipio, es un punto que las familias puertorriqueñas necesitan para ir a despejarse y a disfrutar. Así que hemos sostenido nuestro apoyo a Recursos Naturales con un acuerdo con ellos para mantener esas facilidades lo más óptimas posibles, pero obviamente, pasando al municipio sé que van a estar en mejores condiciones”.

Mucho trabajo por hacer

En el caso de Humacao, su alcalde, Reinaldo Vargas, dijo estar contando los días para oficialmente administrar el balneario Punta Santiago, que lleva más de dos décadas cerrado.

“Estamos esperando por que Land and Water (Conservation Fund ) dé el visto bueno”, comentó Vargas.

El primer ejecutivo explicó que, como parte del acuerdo, el municipio también se estaría haciendo cargo de un parque acuático, las cabañas y las villas ubicadas en el complejo.

Sobre las condiciones del lugar, el alcalde indicó que “no hay baño, no hay agua, ahora le pusimos unos drones de basura. Siempre va gente a la playa, pero no es lo que estamos buscando”. También explicó que recientemente personal de LUMA energizó completamente las villas, área seriamente afectada tras el paso del huracán María en el año 2017.

El centro vacacional y balneario Punta Santiago. ( Luis Alcalá Del Olmo )

“Nuestro municipio ha hecho un gran esfuerzo en limpieza. Ahí van más de 300 personas a la semana a caminar, les estamos dando seguridad. Nos hemos reunido con personal de Recursos Naturales, porque esto es una playa de anidaje de tortugas y ahí vamos a empezar a hacer unas canchas de arena para el disfrute de la gente. Eso es parte de los trabajos que ya estamos haciendo en el balneario, aunque todavía no ha terminado esa transición, ya nosotros entramos a trabajar y a buscar alternativas para nuestra ciudad”.

Planes en Vieques

Por su parte, el alcalde de Vieques, José Corcino Acevedo, aseguró que hace dos semanas envió una carta al DRNA para conocer el estatus de la transición. Dijo estar esperanzado en que el cambio de administración se dé lo antes posible.

Entre los planes para Sun Bay, mencionó que, “primero que nada (hay que) acondicionarlo, ponerlo en condiciones óptimas para que los turistas disfruten con la belleza amplia que tenemos en Vieques”.

También subrayó que, “queremos fomentar a los pequeños comerciantes para que puedan vender dentro del balneario, que ahora mismo no hay forma de cómo adquirir cualquier tipo de alimento adentro, y traer eventos deportivos al balneario, que tanta falta hace”.

El balneario Sun Bay en Vieques. (GFR Media)

El DRNA, entretanto, manifestó conocer los reclamos de los alcaldes, pero indicó que hay que esperar por el permiso del ente federal.

“Todo esto va a depender de la autorización de la agencia federal y el Land and Water Conservation Fund, que es la agencia que nos regula a nosotros y tan pronto ellos den la aprobación, entonces ya se concreta lo que es el traspaso de la administración. No obstante, hasta que Land and Water no dé la aprobación, seguimos administrando nuestros balnearios”, indicó Morales.

Al cierre de esta edición, Primera Hora había intentado infructuosamente conseguir una reacción del National Park Service.

Más salvavidas

Para ofrecer la seguridad acuática, el programa de Parques Nacionales cuenta con 27 salvavidas. En cada balneario, hay de dos a tres de ellos.

“Siempre para la temporada alta se contratan para reforzar el cuerpo de salvavidas. Normalmente, se reclutan entre 15 a 30 salvavidas, para que las personas estén más seguras”, destacó Augusto Gigante, superintendente asociado del balneario Punta Salinas y director de la Academia de Salvavidas del Departamento de Recursos Naturales.

Gigante señaló que, por ejemplo, en el caso del balneario Punta Salinas, que cuenta con tres casetas de salvavidas, en un fin de semana recibe entre 3,000 a 6,000 personas.

No a los inflables

Gigante resaltó que para la temporada de vacaciones se trabajará en recalcar que el uso de los inflables está prohibidos en los balnearios.

“Cuando llega el verano, llega la gente con estos inflables grandísimos y eso está prohibido. La gente quizás no entiende, pero esos equipos de flotación que son inflables tienden a desinflarse, se hunden. A veces -los adultos- se descuidan, dejan a los niños en los inflables que son de boyitas, ese inflable tiende a virarse y el niño queda boca abajo y no puede enderezarse y puede ocurrir una tragedia”.