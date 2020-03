Ante el repunte de casos de violencia doméstica reportados en los últimos días, la procuradora interina de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Madeline Bermúdez, exhortó a todas las víctimas y la comunidad en general a que no minimicen las señales de agresión y pidan ayuda de inmediato, pues todos los servicios de ayuda y protección continúan laborando e incluso fueron reforzados para enfrentar el periodo de aislamiento social.

Según informes policiales, entre miércoles y domingo se reportaron por lo menos 12 incidentes de violaciones a la Ley 54 de violencia doméstica a través de la Isla.

“A nosotros nos preocupa mucho la situación”, sostuvo Bermúdez, aunque aclarando que no podía establecer aun si los recientes casos representaban un aumento estadístico vinculado al toque de queda.

PUBLICIDAD

Aclaró, no obstante, que de antemano “nosotros identificamos que la situación de aislamiento era un posible detonante para la violencia doméstica. De hecho, un detonante para todo tipo de violencia intrafamiliar”.

“Por eso activamos un plan de emergencia. Estamos dando todos los servicios. No estamos físicamente en el edificio, pero estamos trabajando de manera remota, y reforzamos el personal especializado con dos trabajadoras sociales más en la línea de orientación”, dijo la procuradora interina.

Afirmó que la línea de orientación, 787-722-2977, “que es fundamental”, se mantiene operando como en una situación normal, y cuenta con trabajadoras sociales, sicólogas y abogados para consultas.

Bermúdez añadió que todas las agencias, organizaciones sin fines de lucro y albergues que laboran con la OPM fueron notificados para estar atentos a la situación. Agregó que a diario reciben un parte de la situación en la red de albergues, y que hay capacidad en estos momentos para recibir a cualquier persona que lo necesite, y pueden acudir con sus hijos y mascotas.

“Si alguien corre peligro, que llame, que pida ayuda, primero al 9-1-1. Y que sepa que hay espacio en los albergues”, insistió Bermúdez.

“No se puede minimizar ninguna señal de violencia. Hay unas señales que, si las empieza a ver, quiere control absoluto, no la deja comunicarse con otros familiares, celos obsesivos, control de teléfono, exigir tareas del hogar contra la voluntad de la otra persona, cosas así, debe buscar ayuda”, reiteró Bermúdez.

Alerto además que, puede suceder que con la excusa del toque de queda el agresor se ofrezca a ayudar, “pero si hay orden de protección, no acepte la excusa de que le van a llevar dinero o suministros. No se puede minimizar ninguna señal”.

PUBLICIDAD

Advirtió, no obstante, que si la pareja está a punto de culminar la relación, “no debe decirle que va a terminar la relación si está en un lugar cerrado, que están solos, que no haya más nadie, porque es un detonante la para la violencia y la agresión física. Debe buscar ayuda o ir a casa de familiar o amigo. Pero no debe hacerlo a solas”.

“Muchas mujeres si están en aislamiento con su agresor pueden sentir temor. Pero pueden llamar a la línea de orientación, y le vamos a dar opciones, y vamos a mantener la confidencialidad. Le vamos a dar las opciones de plan de escape para ella, para los menores y la mascota”, agregó.

“Y hay espacio disponible. Nos hemos asegurado que los albergues están preparados en seguridad y en salubridad y han coordinado espacio aparte para aislar a personas con síntomas y las personas que lleguen nuevas. Así que no deben dudar en ningún momento, si necesitan albergue, hay espacio”, reiteró, recordando que pueden también pedir el servicio de albergue a través de cualquier oficial de la policía.

Bermúdez también recordó que la OPM ha mantenido comunicación estrecha con la Policía y con la Administración de Tribunales para atender cualquier caso de violencia doméstica. Agregó que los tribunales están disponibles y procesando las órdenes de protección.

“Y en la procuraduría estamos 24/7 para atender todas las situaciones. Las organizaciones (sin fines de lucro), los albergues todos”, aseveró.

“Y ahora también hago un llamado a los vecinos, que están allí en casa y ven lo que pasa, cualquier situación sospechosa o cualquier suceso, que llamen y se comuniquen. Esto es asunto de todos y debemos ayudarnos todos. La comunidad tiene que contribuir también”, insistió, recordando que las llamadas tanto a la línea de orientación como al 9-1-1 son confidenciales.

PUBLICIDAD

La procuradora interina recordó además que se mantienen “dando muchos mensajes de orientación y consejos a través de nuestras páginas de internet y redes sociales”.

10 señales de alerta en una relación abusiva

-Te humilla constantemente

-Te cela extremadamente, demuestra inseguridad

-Posee un temperamento explosivo

-Te aísla de tu familia y amigos

-Tiene cambios drásticos de comportamiento

-Te acusa falsamente

-Es posesivo

-Controla tus finanzas

-Te impide hacer lo que deseas

-Investiga tus llamadas y mensajes telefónicos o tus cuentas de redes sociales

El plan de escape

La mayoría de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, ocurren cuando la mujer decide terminar la relación. Los feminicidas sienten que pierden el control sobre algo que piensan que les pertenece, y matan.

Toda persona que sienta que su vida está en riesgo, sobre todo aquellas en peligro inminente de ser golpeadas o que han sido amenazadas de muerte, debe tener un plan de escape.

Considere los siguientes pasos:

-Prepare un bulto

-En una caja o sobre, recopile y tenga a mano los documentos personales

-Guarde el bulto en casa de un vecino, familiar o amistad cercana

-Considere la transportación y la forma de salir de la casa

-Tenga a mano en una libreta los números de teléfonos importantes

-Llame a la Policía o al 9-1-1

-Utilice recursos de ayuda, como la línea de orientación de la OPM, 787-722-2977