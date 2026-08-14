Si buscas reducir el consumo y la tarifa que pagas de energía eléctrica, debes eliminar las llamadas “cargas fantasmas” que permanecen consumiendo electricidad en los hogares aun cuando los equipos no estén en uso.

Así lo recomendó este viernes la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (CPEPR), Frances Berríos Meléndez.

Según explicó en comunicado de prensa, una “carga fantasma” es la electricidad que continúa consumiendo un equipo mientras permanece conectado al receptáculo, aunque esté apagado o en modo de espera.

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Los televisores, consolas de videojuegos, computadoras, impresoras, sistemas de sonido, cajas de televisión, cargadores y otros equipos pueden mantener algún nivel de consumo mientras continúan conectados, alertó.

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“Tenemos equipos que utilizamos quizás dos o tres horas al día, pero permanecen conectados las 24 horas. Individualmente, el consumo puede parecer insignificante, pero cuando comenzamos a sumar todos los equipos de una residencia, estamos hablando de electricidad que se consume y se paga sin que necesariamente estemos utilizando esos aparatos”, explicó Berríos Meléndez.

Entre las medidas más sencillas están desconectar los equipos que no necesitan permanecer energizados, retirar los cargadores cuando no estén en uso y activar las funciones de ahorro de energía disponibles en televisores, computadoras, monitores y otros aparatos electrónicos.

Otra alternativa es utilizar un multiplug con interruptor para agrupar equipos de entretenimiento o de oficina que puedan apagarse completamente con un solo interruptor.

También existen dispositivos inteligentes que permiten programar horarios de encendido y apagado (timers), así como medidores de consumo que ayudan a identificar aquellos equipos que continúan utilizando electricidad innecesariamente.

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“Tenemos que comenzar a mirar el consumo de electricidad de la casa completa y no solamente los equipos grandes. Muchas veces buscamos una explicación para una factura alta y tenemos decenas de pequeños consumos funcionando permanentemente sin darnos cuenta. Identificarlos y eliminarlos es una acción que podemos comenzar hoy mismo”, señaló Berríos Meléndez.

La perito recomendó, además, considerar el consumo en espera al momento de sustituir o adquirir nuevos equipos eléctricos y electrónicos, favoreciendo aquellos diseñados para operar con un menor consumo cuando permanecen apagados o en espera.

Berríos Meléndez recordó que los multiplugs no deben sobrecargarse ni utilizarse para alimentar equipos de alta demanda eléctrica y exhortó a consultar a un perito electricista licenciado y colegiado cuando existan dudas sobre la capacidad de los circuitos o la seguridad de una instalación eléctrica.