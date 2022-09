La proximidad de la tormenta Fiona provocó este jueves que muchas personas salieran a buscar suministros de todo tipo, lo que a su vez desató un movimiento inusualmente alto de clientes en supermercados, gasolineras, ferreterías, farmacias y otros negocios similares.

Sin embargo, tanto el presidente de la Asociación de Detallistas de gasolina, como directivos de un supermercado, llamaron a la calma y aseguraron que hay suministros y reservas suficientes para enfrentar el paso de la tormenta, situación que trae en muchas personas el traumático recuerdo de la devastación que provocó el huracán María hace cinco años, y los agónicos días posteriores en que hubo carencia prácticamente de todo y había que hacer extensas filas para conseguir cualquier producto.

En cualquier caso, quizás porque la gente y los negocios estén mejor preparados tras las experiencias vividas con fenómenos naturales recientemente, no se observaron las largas filas y aglomeraciones de personas y vehículos que solían acompañar anuncios de proximidad de tormentas en el pasado, al menos durante un recorrido que hizo este diario en horas de la tarde del jueves por negocios del área metropolitana.

De una docena de gasolineras visitadas, prácticamente todas tenían algún espacio disponible en sus bombas. Solamente una, localizada en una céntrica avenida, ya fuera por su marca o precio, tenía todas sus bombas ocupadas y un par de vehículos en espera.

No obstante, se espera que el alto flujo de clientes se mantenga, o incluso aumente, durante el viernes. “En realidad mi consejo a los clientes, a la población, es que mantengan la calma. Hay suministros suficientes y tenemos combustible almacenado para 45 días”, afirmó Esdras Vélez, presidente de los detallistas de gasolina.

Explicó que, si la gente acude de manera desesperada a las gasolineras, se puede crear una “escasez ficticia”, toda vez que la capacidad de almacenaje de una estación es limitada, y una vez se vacía tiene que poner una orden y esperar a que se cargue y se entregue ese combustible.

“Por eso es el llamado a la calma. No hay que correr. Hay gasolina y diésel suficiente”, reiteró Vélez. “No se preocupe. Hay abastos suficientes. Verifique mejor a su familia, los alimentos, las cosas de primera necesidad”.

“Mi negocio es vender gasolina. Pero no es necesario ese desespero. No es saludable para la gente y no hace falta”, insistió.

De hecho, recomendó a todo el que no tuviera que recoger gasolina de manera urgente, que lo haga en horas de la noche o temprano en la mañana, pues así se evita una posible congestión en la gasolinera, ayuda a mantener los inventarios saludables, y además esas son las mejores horas para echar gasolina, pues hay menos evaporación y “sacas más provecho a tu dinero”.

Aseguró además que la mayoría de los detallistas incluso ha estado tomando sus medidas, poniendo al día sus órdenes, revisando sus generadores y haciendo todos los ajustes para el paso de la tormenta.

“Ahora estamos mucho mejor preparados. Hay detallistas que tienen hasta dos generadores para poder operar las 24 horas”, comentó.

Mientras, un vistazo al supermercado Econo de Altamira reveló que, a pesar del amplio movimiento de clientes, y del aumento considerable en las ventas por internet, tanto en la modalidad de pasar a recoger como en la de recibir en su casa, la tienda tenía sus góndolas llenas, incluyendo las áreas de agua y otros artículos que suelen venderse en mayor cantidad ante la cercanía de tormentas.

“El comportamiento de los clientes después de María pues es distinto. Porque la gente ya está precavida, está asustada. Ahora viene un anuncio de tormenta y la gente entra en modo shock. Como puedes ver, ahora mismo, anunciaron la tormenta y el supermercado se llenó. ¿Qué hace la gente? Buscar mucha agua, provisiones, enlatados, baterías, leche de cajitas y todo tipo de producto para pasar una tormenta”, comentó Yassin Dayekh, gerente de compras del supermercado.

Sin embargo, aseguró que, “al momento, por lo menos aquí en este supermercado, tenemos suministros de todo, hay agua, carnes, baterías, leche de cajitas, leche de latas”. Además, hay inventario adicional en el supermercado, en almacenes centrales y en tráfico.

“Para que tengas una idea, el agua, que es lo más que preocupa, hemos recibido entre ayer (miércoles) y hoy (jueves) cerca de seis vagones. Y mañana vienes estamos previsto a recibir cuatro más. O sea, que tenemos suficiente mercancía. Y hay órdenes corriendo todavía para el lunes de la semana que viene”, agregó Dayekh.

“Mi recomendación es que mantengan la calma. Porque la gente escucha este tipo de noticia y entra en modo de desespero. Llegan a los supermercados, a los establecimientos, y quizás no hay paciencia, no hay cortesía. Y lo que se le pide es que mantengan la calma, porque hay inventario para todo el mundo”, insistió Dayekh. “Que no entren en modo de desespero, que tengan paciencia, que sean pacientes con los empleados, que traten a todo el mundo con respeto. Porque, entendemos la situación, pero también esperamos que nos entiendan a nosotros”.

Jayson Quinceno, gerente de la tienda, agregó que “hay que entender que después de María, los mismos supermercados se prepararon. Aquí hay una infraestructura de plantas, de equipos, que va a prepararse para eso mismo, para aguantar un embate de un huracán, en el sentido que hay combustible, hay diésel para mantener los productos refrigerados, todo eso. O sea que, ¿podemos pasar la tormenta? Sí. Y volvemos a abrir”.

Sostuvo que lo que puede ocurrir, como pasa en las emergencias, es que “la gente, por la sobrecompra, crea el déficit”, pero reiteró los llamados a la calma y aseguró que no hay problemas de escasez o falta de suministros con ningún producto.

“María nos enseñó a todos. Y entonces la cadena misma se preparó para eso. Aquí se han inversiones de plantas eléctricas de mayor volumen, que aguantan más. Todo eso te va a decir que después del evento, como el que estamos viviendo ahora, va a venir agua. Esto ya está preparado para aguantar este tipo de evento. O sea, al otro día, muy posiblemente nos va a ver volviendo a abrir. Y lo que el compañero te dice, tiene una línea de suministros que va a seguir llegando. Hay inventario aquí, está lleno, y en los almacenes centrales pues hay más mercancía que está en tránsito para llegar esta tarde y mañana”, afirmó.