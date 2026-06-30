Una coalición de más de 20 organizaciones independentistas lanzaron una convocatoria al pueblo de Puerto Rico para que se unan a la Marcha por la Independencia 2026.

De acuerdo con los organizadores, la manifestación tiene como fin “denunciar un sistema de 128 años de usurpación, abuso y subordinación colonial sobre el territorio nacional”. Asimismo, persigue “afirmar el derecho inalienable del país a construir un futuro propio, soberano e independiente”.

La marcha se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio. Las organizaciones y personas que se unan a la marcha se concentrarán en la Plaza Colón, para comenzar a las 2:00 p.m. una caminata, culminando la actividad con un acto político y cultural frente a la sede del Tribunal Federal en el Viejo San Juan.

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Según los organizadores, está marcha por la independencia, que se dará en momentos en que los Estados Unidos celebran sus 250 años de independencia, “será un reclamo contundente de que la nación puertorriqueña aun no goza de ese derecho”.

Según se dio a conocer, comunidades boricuas en Estados Unidos también se unirán a esta manifestación en reclamo de la independencia, llevando el mensaje en áreas como Nueva York, Nueva Jersey, Orlando y Cleveland.

Además, afirmaron líderes de las organizaciones participantes, la marcha “servirá como un espacio de enérgico repudio al doble coloniaje que representa la imposición de la Junta de Control (Supervisión) Fiscal, organismo que gobierna por encima de los poderes electos de Puerto Rico, constituyéndose en un gobierno paralelo durante los pasados 10 años”.

Los organizadores subrayaron que la movilización llevará un reclamo contundente en defensa de la desmilitarización y de los recursos naturales del País. Entre las demandas principales se encuentran: el cese del uso del territorio para fines bélicos y militares por los Estados Unidos; rechazo a proyectos de construcción desmedido, como el proyecto Esencia en Cabo Rojo, que amenazan el acceso al agua potable, las costas y la vivienda para sectores precarizados; la derogación de las políticas de saqueo que desmantelan nuestra legislación ambiental; y el fin de la persecución contra la población migrante en Puerto Rico.

Igualmente, expresan su firme compromiso con la defensa de los derechos laborales, que están bajo ataque, así como los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTQ/+.

Finalmente, portavoces de este esfuerzo unitario señalaron que “el modelo colonial en Puerto Rico ha colapsado por completo, demostrando que la dependencia económica y la subordinación política son cadenas que frenan el desarrollo de la sociedad”. Agregaron que “la independencia es la única alternativa que proveerá al país de las herramientas necesarias para diseñar una economía propia, insertada directamente en el plano internacional y libre del aislamiento político actual”.