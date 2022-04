A solo horas para la fecha límite, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, anunció esta tarde que unas 1,205,720 planillas se han radicado.

La cantidad de reintegros desembolsados sumó, para el 23 de abril, $1,374,227,597. Se espera que, para las 11:59 p.m., aproximadamente otras 25,000 a 30,000 planillas más se radiquen.

“Esto supera por bastante nuestra proyección. Nuestra proyección originalmente eran 860,000 planillas. Esto era tomando en consideración las cifras pre-pandemia”, acertó Parés Alicea en conferencia de prensa al asegurar que la cifra de radicaciones representa una superación de un 16%, o 197,000, más que el ciclo contributivo del 2021.

“Obviamente, la economía refleja una mejoría (por) el aumento de participación laboral. De cara al futuro, creo que se debe hacer un análisis un poco más profundo de parte de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el nuevo Puerto Rico, que es un Puerto Rico mucho más contribuyente”, añadió al especificar que el Departamento necesita más recursos de mano de obra para atender la demanda.

Para Parés Alicea, tanto las cifras reportadas, así como el proceso, han sido históricas, especialmente por la digitalización de los procesos mediante la plataforma del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

“Yo creo que ningún secretario de Hacienda ha podido ofrecer estos números”, adujo. “Qué bueno que hoy no nos estamos dedicando a recoger planillas en un dron de basura, como ocurría en el pasado, y que ya a unas horas de la fecha de vencimiento podamos suministrarles a ustedes información valiosísima”, agregó.

El secretario no ofreció un estimado de personas hábiles en Puerto Rico que pueden radicar planillas, ya que señaló que no sería “un análisis que el Departamento responsablemente te diga a la fecha de hoy”.

“Ese número no se te puede ofrecer a la fecha de hoy número uno, porque los contribuyentes todavía están a tiempo para poder radicar”, se limitó a decir a preguntas de este diario a pesar de que se le pidió una aproximación preliminar.

Por lo contrario, aseguró que, durante el año, el Departamento implementará un programa titulado Planilla de Oficio, que será “esa facultad del secretario de Hacienda de prepararle la planilla a aquellos que el Departamento tenga algún tipo de información que le hace concluir razonablemente que debió haber radicado una planilla”.

“Ahora bien, si yo voy a pasar ese trabajo de prepararle una planilla a ese contribuyente es porque tiene el deber o tengo una responsabilidad contributiva de cubierta con la información que tiene el Departamento de Hacienda. No tiene negocio de perder el tiempo de enviar la planilla en papel, para que la persona llene la planilla que acaba sin pago. A nosotros lo que nos importa, particularmente, son aquellos contribuyentes que, según nuestros récords, tengan un balance pendiente. A la fecha de hoy, no se tiene esa cifra, pero te vas a enterar más tarde en el año, cuando comencemos ese proyecto que no ha comenzado”, adelantó”, aseguró a Primera Hora.

Por otro lado, el funcionario celebró la cantidad de reclamaciones de Crédito por Trabajo (EITC, en inglés), ya que, de las 329,076 solicitudes que recibió el Departamento, se han reclamado $938 millones, de los que ya se han reintegrado $863,871,548.

“El Crédito por Trabajo fue un éxito”, resaltó al especificar que solo el 8% de los reclamos representaron un crédito contra la contribución pendiente. “Ha hecho que los empleados les exijan a sus patronos la W2 y se han visto incentivados para radicar sus planillas”, indicó.

De los 329,076 que solicitaron el EITC, el 62% son asalariados, 36% cuentapropistas y de ingresos mixtos y el 2% pensionados. Mientras, el 72% se adjudicó a “contribuyentes de tipo individual” y el restante 28% eran casados. Entretanto, un 15%, o 102,538, fueron contribuyentes nuevos, de los cuales el 46% eran asalariados y el 49% recibía ingresos de otras fuentes.

Sin embargo, unas 2,128 personas no han recibido su reintegro por errores matemáticos. Desde que comenzó el proceso de radicación de planillas, se notificaron 102,000 errores, o el 8.5%, en las planillas radicadas. Asimismo, se han remitido cerca de 46,000 notificaciones por ajustes en la planilla, lo que representa un 3.9% de las radicadas.

“La diferencia en error matemático y ajuste en planilla depende en el tipo de discrepancia que el Departamento de Hacienda identifique. Si hubo omisión de ingreso, es ajuste en la planilla. Si es algún tipo de deducción, ahí (sería) un error matemático”, explicó.

Originalmente, la fecha límite para completar el proceso era el 18 de abril. Empero, el apagón a nivel Isla provocado por un incendio en el patio de interruptores del Central Costa Sur- que se extendió desde el 6 hasta el 9 de abril- dio paso a una extensión de una semana.

Pese al aplazamiento de fecha, hay 45,000 solicitudes de prórroga activas, la cual aplica solamente para el proceso de radicación y no para los pagos, especificó el funcionario. Aún los contribuyentes están a tiempo para solicitar esta extensión, ya que se recibirán solicitudes hasta las 11:59 p.m.

“Esta (prórroga) extiende el periodo de radicación seis meses adicionales y, en el caso de asalariados con pago, les permite remitir la mitad hoy y lo restante en octubre, sin intereses ni recargos”, detalló.