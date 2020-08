Residentes del sur comenzaron a experimentar las lluvias asociadas a la tormenta tropical Laura que a mediodía mantenía en alerta a quienes viven en sectores vulnerables a inundaciones y desprendimientos.

Desde tempranas horas, muchos optaron por resguardarse en sus hogares mientras otros salieron a la calle para abastecerse ante los efectos que podría ocasionar el evento atmosférico.

Es el caso de don Luis E. Pérez del sector Tiburones en Ponce, el cual cargaba agua para los gallos; acción con la que culminó sus preparativos para el mal tiempo.

“Ya estamos preparados… aquí el río está cerquita, pero ya usted ve, ya sacaron todos los carros para sitios altos porque el río corre por ahí. Hay casas que le entra (el río) y otras casas que no. En la entrada, por ahí pasa un canal y por ahí es que sale el río con fuerza y nos deja incomunicados”, expresó.

PUBLICIDAD

“Si se sale el río, nosotros no salimos porque el agua se mete y deja como seis pulgadas (de agua)”, lamentó.

Por su parte, la líder comunitaria de Tiburones, Maritza Rodríguez Droz, coincidió con el vecino, mientras acompañaba a funcionarios municipales en la tarea de alertar a los residentes en caso de aquellos que tendrían que moverse hacia un refugio.

“Todavía aquí hay casas con toldos, pero ahora mismo, algunas personas ya se han ido, especialmente personas mayores que sus familiares que viven fuera de aquí se los han llevado y los que quedan no se quieren ir porque se sienten seguros”, confesó.

“Lo importante es que están orientados por parte del municipio y yo como líder comunitaria se les ha informado, ya ellos saben dónde es el refugio por si deciden irse y pues, que se protejan por el bien de cada uno”, agregó al mencionar que la comunidad Buyones, aledaña al sector, ha sido la más afectada cuando se sale del cauce el río Inabón.

En el recorrido estaba el director de la Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de Ponce, Ángel Vázquez, quien dedicó gran parte de la mañana a orientar a residentes de las áreas propensas a desbordamientos para que se resguardaran en lugares más seguros.

“Estamos notificándoles a las personas que tenemos tres guaguas de SITRAS disponibles en diferentes puntos por si acaso necesitan moverse hacia un refugio. Tenemos una en la avenida Padre Noel frente a la Villa Pesquera en La Playa, otra en Puerto Viejo y esta que está pasando por la Calzada, Buyones, Tiburones y la curva Turpó”, manifestó.

PUBLICIDAD

El funcionario municipal resaltó que hay cuatro refugios preparados para recibir a la ciudadanía, entre estos, las escuelas Lila Mayoral en El Tuque, Vocacional Bernadino Cordero Bernard, Josfina Boya en Sabanetas y Ernesto Ramos Antonini en el sector Cantera.

Sin embargo, a esta hora nadie acudió a su llamado.

De otra parte, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, mencionó que actualmente vigilan las áreas de Arús, Manzanilla, Galicia del Mar, Singapur, Pastillo, entre otras comunidades que podrían experimentar inundaciones con el paso de esta tormenta.

“Ya el primer refugio está disponible, abierto, en la escuela Máximo Donoso Sánchez. Nuestra recomendación es que, si se sienten más cómodos y si está en alto riesgo, moverse a la casa de algún familiar que así se haga y de la misma forma, las personas que viven cercanas a quebradas deben estar vigilantes, aunque nosotros hicimos un trabajo de limpieza en el 99% de ellas”, señaló.

“Tenemos que prepararnos para un escenario difícil. Nuestra preocupación es con el servicio de energía eléctrica, hace ya semana y media que estamos batallando con la Autoridad de Energía Eléctrica a raíz de la baja en voltaje, la falta del servicio continuo en comunidades y urbanizaciones. He recibido fotografías de personas que han perdido enseres y alimentos”, denunció al mencionar que la falta de energía eléctrica ocasiona la pérdida del servicio de agua potable.

En cuanto a posibles derrumbes, el ayuntamiento juanadino observa de cerca la zona montañosa a donde están enclavadas comunidades como Guayabal, Naranjo y Collores.

PUBLICIDAD

“Hay que estar pendientes también a las vías públicas y exhorto a los juanadinos que nos llamen inmediatamente al 787-837-2065 o el 787-371-7080, que es el director de Manejo de Emergencias o la Policía Municipal que es el 837-8190”, sostuvo.

Hernández Torres hizo un llamamiento a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que asigne unos $80 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica para labores de remoción de sedimento en el Lago Guayabal.

“Ya ella no es candidata, así que ya no tiene esa presión y que asigne ese dinero para que remuevan el sedimento del lago Guayabal que ahora mismo tiene un 70% de sedimento, lo que resulta que, a gran cantidad de agua que llegue al lago, no los puede sostener y lo que provoca son inundaciones aguas abajo afectando a Arús y Manzanilla”, alertó.