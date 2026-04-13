Un grupo de voluntarios unió esfuerzos y se trasladó al municipio de Morovis, para sembrar y fertilizar una finca de cinco cuerdas, como parte de una alianza dirigida a fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar condiciones de vida de los adultos mayores que viven en condiciones de pobreza en la región montañosa del País.

“Mientras más subes a la montaña, más solos y desconectados están”, expresó Carlos Rodríguez, fundador de Happy Givers, organización sin fines de lucro que adquirió recientemente la finca en la que se cosecharán frutas y tubérculos que serán destinados a la alimentación de la población de la tercera edad de escasos recursos económicos de la zona.

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En el evento, que marcó el inicio de la celebración del Mes del Planeta Tierra, se sembraron unos 40 árboles frutales, que se suman a un centenar cultivados previamente por voluntarios de Happy Givers.

Entre las variedades de árboles y plantas figuran mangó, guanábana, carambola, limón, pana, aguacate y calabaza, alimentos seleccionados tomando en consideración el paladar de dicho sector poblacional y las temperaturas de la zona. Se contempla que la cosecha esté lista para finales de año.

“Esta iniciativa nos permite acercarnos aún más a esa realidad y responder con acciones concretas que lleven alimento, acompañamiento y esperanza a los adultos mayores que muchas veces enfrentan el abandono y la pobreza en silencio”, agregó Rodríguez.

Esta iniciativa marca el inicio de una alianza entre la organización Happy Givers y las principales líneas de Master que abarcan productos para la siembra y cultivo bajo la marca Terramix, pintura Master Paints, productos cementicios y selladores de techo Masterflex para desarrollar otros esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de vida de adultos mayores en condiciones vulnerables.

Entre estos se contemplan la reparación de viviendas en condiciones críticas, huertos comunitarios, el cultivo de suelos agrícolas y el sellado de techos en residencias previamente evaluadas por Happy Givers y clasificadas como de condición crítica o de alto riesgo para sus ocupantes.

Actualmente, Happy Givers ofrece almuerzos diarios a más de 300 adultos mayores en los municipios de Vega Baja y Vega Alta. Con esta nueva finca, la organización amplía su capacidad de producir alimentos frescos para beneficio de comunidades vulnerables en la zona montañosa.

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Como parte del esfuerzo, Terramix donó fertilizantes, tierra y materia vegetal o “mulches”, para prevenir la erosión y enriquecer el suelo además de movilizar a unos 25 empleados voluntarios que participaron activamente en las labores de siembra en Morovis. Terramix produce mezclas de sustrato destinadas a la elaboración de compostas y al cultivo de vegetales, hierbas y flores.

“Apoyar una agricultura sustentable y que esto se convierta en fuente de alimento para nuestros adultos mayores nos llena de satisfacción. En Master creemos en el empoderamiento de las organizaciones y las comunidades. Como parte de nuestra responsabilidad social, apoyamos acciones que hagan posible esa transformación”, expresó René Cardona, gerente de Terramix.

Happy Givers se sostiene exclusivamente de donativos privados y un modelo de economía circular mediante el cual vende productos cosechados para reinvertir esos fondos en sus programas de ayuda.

La organización cuenta con el respaldo de un equipo de profesionales de trabajo social y decenas de voluntarios que ofrecen apoyo psicosocial y asistencia directa a adultos mayores que viven solos y en pobreza, con el objetivo de proveerles condiciones de vida dignas.

Master Group es una empresa puertorriqueña manufacturera de productos para la siembra y cultivo, selladores de techo, productos cementicios para mejoras en el hogar, pintura y la fabricación de cal y morteros para edificaciones históricas. Cuenta con plantas en Guayanilla y Toa Baja las cuales operan con energía solar en su totalidad.