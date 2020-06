La niña Alma Yariela Cruz llegó esta tarde al Capitolio de la mano de su madre, Yomaira Cruz quien va a consignar su rechazo a la confirmación del nominado secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago.

Su abogado Marcos Rivera dijo que no solicitaron que Yomaira declare en una vista ejecutiva y que prefieren que el testimonio de la madre sea en una vista pública.

Rivera destacó que la menor no fue convocada para testificar y sostuvo que la niña no está en condiciones de así hacerlo. “Ella (Alma Yariela) no está preparada para hacer ninguna expresión, pero está la mamá y ella viene a decir la verdad”, dijo el abogado antes de entrar a la oficina del presidente de la Comisión de nombramientos, senador Héctor Martínez.

“Nosotros no estamos aquí para hablar de los sufrimientos de ella (Alma Yarielda); hay una demanda en los tribunales que está ‘sub judice’. Ella viene como símbolo de lo que es el racismo en este país y para que el pueblo sepa lo que pasó y, si este señor (el nominado) está capacitado o no por lo que ella pasó”, agregó.

Mientras el abogado hacía las expresiones a los periodistas, Alma Yariela lucía cabizbaja con un traje crema y un peinado de trenzas.

En el grupo, también se encuentra la hija del abogado, Marielis Rivera, quien también es letrada. Todos llegaron son mascarillas siguiendo el protocolo del distanciamiento social impuesto por el COVID-19.

Después de reunirse brevemente con Martínez y los demás miembros de la Comisión de mayoría y minoría, los legisladores decidieron que la vista de hoy será pública. La audiencia se llevará a cabo en breve en el salón Leopoldo Figueroa de la Casa de las Leyes.