El designado secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos Mellado, informó hoy que estarán llegando 6,000 vacunas adicionales por semana y además se estarán sumando varias cadenas de farmacias al esfuerzo de vacunación contra el COVID-19, y exhortó a las personas de más de 65 años a esperar a ser contactados para que reciban su turno.

Según anunció el secretario, las cadenas de farmacias Walgreens, CVS, Walmart, Sam’s y Amigo ya comenzaron a participar de la vacunación y se espera continúen durante las próximas semanas. Además, en la medida que haya más vacunas disponibles, estarán sumando unas 30 farmacias de la comunidad.

“Continuamos con el esfuerzo de vacunar a los pacientes de más de 65 años. Y lo hemos logrado. Nosotros estamos ahora mismo en una situación buena para Puerto Rico. Todos los días vamos mejorando, y yo de verdad que me siento bien con lo que está sucediendo”, afirmó Mellado.

Aseguró que al día hoy, viernes, se han vacunado 101,967 adultos mayores de 65 años, 38,561 maestros, 2,939 personas encamadas, 1,926 personas con discapacidad intelectual. Agregó que se han suministrado 267,050 primeras dosis y otras 114,307 segundas dosis.

Explicó que, como parte de los esfuerzos de vacunación a través de los pueblos, conocidos como vacutour, estarían mañana sábado en Cataño, Vega Baja, Carolina y Loíza, con 1,000 vacunas en cada uno de los puntos. Agregó que el vacutour estaría posteriormente en Coamo, Maricao, Orocovis, hasta continuar por todos los municipios, “siguiendo la línea de, número uno, contagios; número dos, cantidad de envejecientes; y número tres, acceso. Y vamos a seguir esa línea puntual”.

En tanto, mañana habrá actividades de pruebas masivas, conocidas como Coviveo en Humacao, Guayanilla y Moca.

“Vamos a visitar todos los pueblos, vamos a hacer actividades para vacunar más personas y vamos a cumplir con la meta que tenemos”, insistió.

En cuanto a la participación de las cadenas de farmacias, detalló que Walgreens ya comenzó en el día de hoy, con 10,700 vacunas semanales, que distribuirán en 103 tiendas a través de toda la Isla. La semana próxima comienzan CVS (2,000 vacunas en la tienda de Fajardo), Costco y Walmart (4,000 vacunas, 25 tiendas). Walgreens ya vacunó a 37,911 pacientes de cuidado prolongado.

El doctor Mellado exhortó a la población a tener paciencia y aseguró que todos tendrán su vacuna. En particular, se dirigió a las personas de más de 65 años, y aseguró que “no tienen que hacer filas” porque van a ser contactados por el Departamento de Salud o alguna farmacia participante para otorgarles un turno y que puedan vacunarse.

Reiteró su llamado a la calma y recordó que el grupo de más de 65 años es una población de unas 600,000 personas y por tanto va a tomar tiempo poder vacunarlos a todos.

“Queremos que la gente esté tranquila, queremos que sepan que la vacuna les va a llegar”, reiteró Mellado. “Pero tienen que entender que la cantidad de vacunas es limitada y que la vacunación se hace por cantidad de pueblo con mayor incidencia. Y eso es algo que no me lo inventé yo, es algo que es el proceso normal de vacunación”.

“Esos turnos le van a llegar al paciente a su casa, ya sea por correo, o lo van a llamar. Por lo tanto, el paciente no tiene que entrar a ninguna página, no tiene que llamar a ningún lado. Simplemente, le va a llegar el turno”, explicó. “Pero son más de 600,000 pacientes de 65 años en Puerto Rico. Por lo tanto, la exhortación y la comunicación de mi parte va a ser que tengan calma. La vacuna va a llegar, la vacuna no se va a acabar. El CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) tiene proyectado continuar enviando vacuna tras vacuna hasta que se vacunen todas las personas en los estados, territorios y Puerto Rico”.

En otro asunto, el doctor comentó que el DS ha dado unas guías al Departamento de Educación que tendrá que cumplir toda escuela que se vaya a abrir. Explicó que esas guías se basan en las guías a tal efecto que ha dado el CDC, que han sido mejoradas con unas herramientas locales, como el bioportal y el sistema de rastreos. Agregó que el DS estará inspeccionado las escuelas para asegurarse cumplen con esos protocolos y además se mantendrá una vigilancia continúa sobre las mismas. Sin embargo, aclaró que la decisión de cuándo abriría una escuela recae en el Departamento de Educación.

Más allá de que se trate de un tema de política pública, Mellado defendió retomar las clases de manera presencial por “un sinnúmero de otras razones desde el punto de vista salubrista” tales como nutrición, inmunización más allá del COVID-19, cuidado dental, así como el hecho de que un sinnúmero de pediatras y sicólogos “que dicen que los niños tienen que interactuar”.

Con relación a la vacunación de profesionales de la salud, el doctor indicó que aquellos profesionales de la salud que no se han vacunado por la razón que sea, aún pueden hacerlo. Recordó que ya en la primera fase de vacunación se vacunaron 110,000 profesionales de la salud.

“Tienen el acceso a la vacuna. No significa que ya cerramos esa fase. Cualquier profesional de la salud que todavía falte, y decida vacunarse, claro que lo tenemos que proteger”, sostuvo.