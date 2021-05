El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo se conmovió esta tarde al hablar de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras denunciar que el gobierno no les ha dado un buen trato a días de que entre en vigor el contrato de Luma para que tome el control del sistema de transmisión y distribución de la corporación pública.

A través del programa “Día a Día” que transmite Telemundo, Figueroa Jaramillo sostuvo que es falso que los empleados de la AEE se estén ausentando y aseguró que estan recibiendo un mal trato de parte de la gerencia de la corporación.

“Los muchachos quieren trabajar y nos han tratado como basura. Entonces tu ves el ataque... a mi ataques no me importa, pero esos servidores públicos que han dejado toda su vida, su familia para dar servicio a otro país, no hay forma alguna de la forma de que el gobierno los está tratando”, dijo conmovido el líder sindical.

Asimismo aprovechó el espacio para pedirle a la Legislatura a que se vaya por encima del veto del gobernador y posponga el contrato con la empresa Luma que entraría en vigor a partir del próximo 1 de junio.

“A los legisladores de este país que tienen un derecho de Constitución, una obligación de cuando el Ejecutivo no actúa correctamente, ellos hacer las correcciones. Tenemos que ir por encima del veto del gobernador para posponer este contrato hasta enero. Es lo que todos los sectores están diciéndole para hacer las cosas pensadas y analizadas”, manifestó.

Esta mañana Figueroa Jaramillo pidió disculpas por las polémicas expresiones que vertió ante trabajadores unionados de la AEE y fueron captadas en un video que circula en las redes sociales.

Explicó a Primera Hora que el video es parte de un mensaje de entre 10 a 15 minutos que ofreció ayer en Utuado. Las imágenes que circulan en las redes duran unos 37 segundos.

“Primero que nada, pido disculpas humildemente a nuestro país por las expresiones que se dan dentro de un marco de coraje, de molestia, cuando a nuestros compañeros le quitan los equipos para continuar brindando el servicio. Precisamente, estábamos en Utuado, en un lugar que los compañeros están reclamando que se les entreguen los vehículos para poder brindar el servicio, y cuando uno ve cómo nos desechan, pues lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que seguir jorobando para continuar la lucha”, precisó el líder sindical vía telefónica.

“Nunca jamás la Utier ha hecho expresiones para hacerle daño a nuestro pueblo, todo lo contrario”, apuntó. “Lo que estoy diciendo es que después del primero de junio hay que seguir la lucha”.

Figueroa Jaramillo insistió en que “es falso” que los trabajadores unionados se estén ausentando a sus labores, como ha señalado la Autoridad de Energía Eléctrica.

En medio de los vaivenes de luz durante el fin de semana, la Autoridad de Energía Eléctrica negó que dejara a los empleados sin equipos para laborar y achacó la lentitud para arreglar las averías a la “alta incidencia de ausentismo por parte de los empleados unionados”.

Figueroa Jaramillo sostuvo que continuarán las protestas en contra del contrato de LUMA Energy, que entra en vigor el próximo martes, 1 de junio. Reitero que incluso no cesarán las manifestaciones después de esa fecha.