Les sigue lloviendo sobre mojado a algunos agricultores del País, quienes enfrentan dificultades con sus cosechas debido a las lluvias que han aumentado un poco más de lo habitual para el mes de diciembre, el cual es considerado normalmente por el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) como el cuarto mes más seco del año.

En las últimas semanas las lluvias no han parado, lo que abona a que haya agricultores que en este 2021 registren pérdidas de hasta un 40% de los ingresos de sus fincas. Este es el caso de la finca agroecológica El Josco Bravo en Toa Alta, la cual se compone de un equipo de cuatro agricultores y su grupo de trabajo. Ellos aseguran que este ha sido “un año difícil”, ya que esperaban en primavera y verano poder tener un clima más favorable para hacer sus números, sin embargo, fue todo lo contrario. Por esto, a estas alturas del año necesitan que las lluvias les den una tregua y que el sol salga de una vez.

“Este último año ha sido uno básicamente súper lluvioso y nosotros los agricultores estamos solos en eso. Ahora mismo estos meses de octubre, noviembre y diciembre tienden a ser lluviosos, pero ya para diciembre dejaba de llover y no sé qué diantre ha pasado que estas últimas dos semanas ha sido de mucha lluvia”, explicó Suley Angélica Cruz, agricultora de El Josco Bravo. Las constantes lluvias estancan el flujo del trabajo diario en las fincas, lo que a su vez provoca pérdidas monetarias, porque muchos de los frutos terminan siendo afectados por hongos.

Este año, las cambiantes condiciones climatológicas le ha hecho perder a El Josco Bravo aproximadamente el 40% de sus ingresos. “Incluyendo las pérdidas por plagas inducidas por la humedad, como hongos, gusanos y ratas, y el trabajo perdido (mano de obra), representa un 40% de los ingresos de la finca”, indicó Cruz. “Son hortalizas delicadas, como tomates, pepinillos, calabacines, a los que les gusta el ambiente fresco, pero no húmedo y les da hongo, por lo que perdemos bastante”, detalló Ian Pagán, otro de los agricultores de El Josco Bravo.

A modo de ejemplo, en el pasado mes de junio, Pagán afirma que de 30 días en el mes, 20 fueron lluviosos, por lo que “la operación fue prácticamente cero”. En lugar de ser ese uno de los meses más secos del año con un promedio en la finca de unas 3.25 pulgadas de lluvia en los últimos ocho años, este 2021 recibieron unas 12.5 pulgadas. “Eso es casi cuatro veces más lluvia que el promedio”, explicó Pagán. El Josco Bravo cuenta con un sistema que registra datos desde hace ocho años, con el cual intentan suplirse de información para hacer movidas estratégicas en su negocio.

“Todos los días se recolectan datos de lluvias, porque tenemos un pluviómetro clásico allí, gracias a eso ya van ocho años de registro y se ha podido identificar tendencias. Por ejemplo; siempre se había visto que los meses de primavera agrícola (enero a mayo) el clima es bueno para las hortalizas, pero la primavera del año pasado fue increíblemente lluviosa y nosotros nos habíamos preparado con los cultivos para ese clima y de momento se rompió la tendencia y fue lluvia lo que llegó. Y, en verano nos habíamos preparado para la seca, y también fue un verano de lluvia increíble. Realmente, no sé cuál es el fenómeno que está sucediendo que lo que se supone que fuera tiempo de poca lluvia ha sido increíblemente lluvioso”, cuestionó la agricultora, quien de paso exhortó a que los meteorólogos incluyan en sus informes del tiempo, datos que la industria de la agricultura pueda utilizar a su favor por el bien del País.

“Cuando los meteorólogos dan sus informes del tiempo, lo hacen dirigidos para la gente que está en la ciudad, para que sepan cómo se tienen que vestir o donde no coger tapones. Pero, nunca es dirigido hacia otros problemas que afectan a los agricultores. Hay demasiadas lagunas en la información. No es solamente ‘agarre el paraguas para ir del carro a la oficina’, es que hay gente que verdaderamente dependen de los patrones de lluvia y las razones” afirmó Cruz.

Un diciembre lluvioso

Por su parte, el meteorólogo Emanuel Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM), asegura que seguimos en niveles bajos de lluvia, aunque con un diciembre un poco más húmedo de lo habitual.

“En el área de San Juan que es donde tenemos los registros más completos, en lo que va de año han caído 50.32 pulgadas y lo normal es 58.37, o sea que estamos unas ocho pulgadas por debajo del promedio. En el sureste y este interior, la incidencia de lluvia es mucho mayor y han caído entre 8 a 12 pulgadas menos de lo que debería caer para esta época”.

“Para esta época (diciembre) esperaríamos recibir 3.35 pulgadas de lluvia y hemos recibido 5.15, más de dos pulgadas adicionales, eso se debió a que la semana pasada tuvimos vientos fuertes que arrastraron lluvia hacia nuestra región y, media pulgada hoy, media mañana han hecho que este mes se reciba un poquito más de lluvia de lo usual”, añadió. En cuanto a cómo se compara este año los niveles de precipitación con el 2020, Rodríguez afirma que el pasado año cayeron unas 69.84 pulgadas de lluvia, casi 20 pulgadas más que este año.

“Años como el 2019 y 2018 han sido casi tan seco como este (2021). Esa racha, la hemos venido observando si vemos el monitor de sequía de los Estados Unidos. Desde el año 2014 hemos experimentado alguna condición de sequía, excepto en el 2017 año del huracán María y el 2018 fueron bastante mojados. En el resto de los años, en algún punto hemos experimentado condiciones de sequía sobre Puerto Rico”, informó el experto en meteorología.

Del mismo modo, Rodríguez establece que este año hemos estado bajo el fenómeno de la Niña que, usualmente, presenta condiciones más lluviosas para nuestra región.

“Pero eso no fue necesariamente lo que observamos. La mayoría de los huracanes y ondas tropicales de la época pico (septiembre- noviembre) se mantuvieron alejados de nuestra región, por lo que no recibimos esos eventos de lluvia que esperaríamos recibir cuando tenemos el fenómeno de la Niña. A eso podemos añadirle, que tuvimos unas rachas de días calientes y mientras más alta la temperatura, más se evapora el agua en los ríos por lo que bajan los niveles de los embalses, diferentes factores que se suman a la pérdida de agua”, dijo Rodríguez. Cabe destacar que, según el centro Climatológico Regional del Caribe en su pronóstico de tres meses (diciembre, enero y febrero) “indican que las condiciones en el Caribe podrían ser un poquito más secas de lo usual. No estamos vaticinando próximamente salir de este periodo de sequía. Las condiciones van a ser más secas de lo normal y es que, cuando estamos con el fenómeno de la Niña, usualmente el invierno en el Caribe tiende a ser un poquito más seco”, concluyó el experto.

Agricultura no ve problemas por las lluvias

El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, dijo a Primera Hora que la agencia no ha recibido reportes por parte de agricultores que hayan confrontado problemas mayores debido a las recientes lluvias. “En realidad no han sido lluvias fuertes, nosotros no tenemos reclamaciones ni nada en este momento, tampoco de pérdidas.

Por ejemplo, en el área sur que casi siempre están la mayoría de las hortalizas, no ha llovido mucho. Se puede dificultar un poco la cosecha del café, que en las áreas altas todavía estamos cosechando y eso se extiende con la variedad robusta en enero. Si te impide un poco el trabajo, pero en realidad no ha habido nada así que podamos decir que nos haya causado estragos.

Eso no quiere decir que algún agricultor en Puerto Rico en su finca en específico tenga algunas situaciones en particular, pero que sea algo general, que tengamos reportes de pérdidas, nada, nada”, sostuvo González Beiró. Según el secretario, el área sur, la cual comúnmente sufre estragos en sus fincas, ha estado por debajo del promedio habitual de precipitación y solo las cosechas de café han confrontado algunos inconvenientes, pero asegura que la industria de la agricultura está corriendo sin inconvenientes mayores.

“En algunas áreas el patrón de lluvia no fue constante, pero son cosas que vemos movimientos cíclicos y es posible que el próximo año ya esté más normal. En el sur llovió un poco menos de lo que normalmente llueve. Pero el resto de la isla se ha estado manejando”, afirmó González Beiró.