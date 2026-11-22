Lluvias no dan tregua: anticipan otro día de aguaceros y tronadas en Puerto Rico
¡A sacar los paraguas!
PUBLICIDAD
¡Domingo de aguaceros y tronadas! El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó un día lluvioso para Puerto Rico, con aguaceros que podrían provocar inundaciones debido a la saturación de los suelos por las precipitaciones de los pasados días.
Se espera que durante la jornada se desarrollen aguaceros acompañados de tronadas, principalmente en municipios del interior y oeste de Puerto Rico, donde podrían registrarse las lluvias más intensas.
“Las lluvias recientes han dejado suelos saturados y ríos crecidos. Aguaceros adicionales podrían causar inundaciones, crecidas rápidas y deslizamientos”, advirtió la agencia.
Ante estas condiciones, existe el riesgo de acumulaciones de agua en carreteras y zonas de pobre drenaje, así como de crecidas repentinas en quebradas y ríos, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten por áreas propensas a inundaciones.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar cruzar carreteras inundadas y mantenerse informada sobre cualquicambio en las condiciones del tiempo.