¡Domingo de aguaceros y tronadas! El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó un día lluvioso para Puerto Rico, con aguaceros que podrían provocar inundaciones debido a la saturación de los suelos por las precipitaciones de los pasados días.

Se espera que durante la jornada se desarrollen aguaceros acompañados de tronadas, principalmente en municipios del interior y oeste de Puerto Rico, donde podrían registrarse las lluvias más intensas.

“Las lluvias recientes han dejado suelos saturados y ríos crecidos. Aguaceros adicionales podrían causar inundaciones, crecidas rápidas y deslizamientos”, advirtió la agencia.

Ante estas condiciones, existe el riesgo de acumulaciones de agua en carreteras y zonas de pobre drenaje, así como de crecidas repentinas en quebradas y ríos, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten por áreas propensas a inundaciones.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar cruzar carreteras inundadas y mantenerse informada sobre cualquicambio en las condiciones del tiempo.