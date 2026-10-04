El embalse La Plata continúa perdiendo agua y las lluvias recibidas en los pasados días no parecen aliviar la situación.

El lago amaneció este domingo con un nivel de 43.79 metros luego de perder 9 centímetros, por lo que se mantiene en la clasificación de “ajustes”.

La semana pasada, el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, explicó que no se ha determinado un racionamiento para los abonados que se sirven de La Plata, porque pese a su nivel de ajustes operacionales, el embalse “todavía está saludable”.

“Aunque siguen habiendo descensos, todavía está lejos del nivel que dicta el manual de operaciones que se entre en interrupciones programadas”, explicó Quiles Pérez, sobre su definición de “saludable”.

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El funcionario no fijó el nivel al que tiene que llegar La Plata para comenzar un racionamiento para sus 130,000 clientes de Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón, Cataño y Corozal.

Registro de la AAA sobre los niveles de los embalses para este domingo 4 de octubre. ( Captura )

Este domingo, según el portal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, otros nueve embalses también perdieron capacidad: Cidra (-0.01m), Toa Vaca (-0.01m), Carite (-0.01m), Guineo (-0.29m), Matrullas (-0.04m), Guayo (-0.02m), Dos Bocas (-0.08m), Caonillas (-0.01m) y Cerrillos (-0.01m).

Mientras, Carraízo, Río Blanco, Fajardo, Patillas, Guayabal, Adjuntas, Yauco (Lucchetti y Loco), además de Guajataca, reflejaron aumentos.

En torno a la proyección de la actividad climatológica, el inicio de semana mantendrá un patrón con calor durante las horas de la mañana y aguaceros y tronadas en la tarde, principalmente sobre el interior y oeste de la Isla.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar el miércoles.

Una onda tropical que pasará al sur de las islas comenzará a aportar humedad adicional a la región. Esto favorecerá un aumento en la frecuencia y la intensidad de los aguaceros y tronadas, particularmente sobre las aguas locales y sectores del interior y noroeste de Puerto Rico.

La humedad podría aumentar considerablemente entre el miércoles y jueves, con valores de agua precipitable que podrían alcanzar aproximadamente 2.1 a 2.4 pulgadas.