El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que las lluvias y tronadas continuarán afectando a Puerto Rico este martes, con mayor intensidad durante la tarde.

Según el informe diario de la agencia, las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores del este, norte y oeste de la isla.

“En horas de la tarde, el calor y la humedad favorecerán el desarrollo de tronadas sobre el interior oeste y suroeste de Puerto Rico. Estas tormentas podrían generar lluvias intensas, inundaciones localizadas, rayos y ráfagas de viento”, detalló el SNM.

La agencia meteorológica recomienda a los conductores a no transitar por vías inundadas ni cruzar puentes con ríos crecidos.

PUBLICIDAD

[SEP 16]

🟡AM: Passing showers across PR and USVI

🟠PM: Showers and t-storms across W-SW PR



🟡AM: Aguaceros pasajeros sobre PR y las Islas Vírgenes de EE. UU.

🟠PM: Aguaceros y tronadas sobre el oeste y suroeste de PR#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/CZzYfMK22G — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 16, 2025

Además de las condiciones de lluvia, el SNM emitió una advertencia de calor para todos los municipios costeros, vigente entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Se espera que los índices de calor superen los 100 grados Fahrenheit.

Para reducir el riesgo durante el trabajo en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire.

📅 Sep 16, 2025

⚠️ Heat Advisory / Advertencia de Calor 10AM–5PM for PR coast and urban areas, Vieques, Culebra and USVI 🌡️

💧 Drink/Hidrátense 🌳 Shade/Sombra 🛑 Avoid effort

👉 Heat risk continues 5 days, 🔥 significant by Fri.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/hInAasY6rB — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 16, 2025

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara cuando sea posible, y tomar mucha agua. Tenga en cuenta que cualquier persona puede ser afectado por un golpe de calor.