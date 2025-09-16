El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que las lluvias y tronadas continuarán afectando a Puerto Rico este martes, con mayor intensidad durante la tarde.

Según el informe diario de la agencia, las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores del este, norte y oeste de la isla.

“En horas de la tarde, el calor y la humedad favorecerán el desarrollo de tronadas sobre el interior oeste y suroeste de Puerto Rico. Estas tormentas podrían generar lluvias intensas, inundaciones localizadas, rayos y ráfagas de viento”, detalló el SNM.

La agencia meteorológica recomienda a los conductores a no transitar por vías inundadas ni cruzar puentes con ríos crecidos.

Además de las condiciones de lluvia, el SNM emitió una advertencia de calor para todos los municipios costeros, vigente entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Se espera que los índices de calor superen los 100 grados Fahrenheit.

Para reducir el riesgo durante el trabajo en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara cuando sea posible, y tomar mucha agua. Tenga en cuenta que cualquier persona puede ser afectado por un golpe de calor.