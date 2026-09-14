El Servicio Nacional de Meteorología advierte sobre riesgo de inundaciones localizadas y sensación térmica de hasta 100 °F

Puerto Rico y las Islas Vírgenes amanecerán este lunes bajo un patrón de tiempo inestable que favorecerá aguaceros y tronadas durante la tarde, mientras el calor continuará afectando las zonas urbanas y costeras, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Los meteorólogos anticipan que la combinación de humedad abundante, altas temperaturas y una baja presión en los niveles altos de la atmósfera propiciará el desarrollo de tormentas eléctricas, especialmente sobre el interior, noroeste y oeste de Puerto Rico.

El SNM indicó que la humedad disponible en la atmósfera rondará las 2 pulgadas de agua precipitable, un valor típico de un ambiente muy húmedo y suficiente para producir lluvias intensas en periodos cortos.

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Las áreas más vulnerables serán los municipios del interior y la mitad oeste de la isla, donde el calentamiento diurno, el efecto de las montañas y la brisa marina favorecerán el desarrollo de tormentas.

Las lluvias más fuertes podrían provocar inundaciones urbanas y de carreteras, acumulación de agua en zonas de poco drenaje y crecidas menores en quebradas y arroyos.

Este patrón lluvioso se mantendrá al menos hasta el martes, cuando una onda tropical que pasará al sur de la región incremente nuevamente la humedad y la posibilidad de aguaceros más generalizados.

Aunque la nubosidad podría limitar las temperaturas en algunos sectores, el ambiente continuará cálido, húmedo y bochornoso durante el día.

Los índices de calor podrían alcanzar 100 °F en áreas urbanas y costeras de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes estadounidenses. El SNM advirtió que durante la semana podrían emitirse avisos de calor dependiendo de cuánta nubosidad acompañe las condiciones inestables.

La concentración de polvo del Sahara continuará disminuyendo gradualmente, lo que permitirá una atmósfera más favorable para la formación de lluvias. No obstante, el SNM prevé que pulsos de polvo en concentraciones bajas regresen al noreste del Caribe hacia mediados de semana.

Además del tiempo lluvioso, permanece vigente un riesgo moderado de corrientes marinas para playas expuestas del norte, este y sur de Puerto Rico, así como de las islas municipio y las Islas Vírgenes. Las autoridades recomiendan a los bañistas extremar precauciones y evitar entrar al agua en playas sin vigilancia.