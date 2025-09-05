El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan exhortó este viernes a la población a repasar sus planes de emergencia ante la onda tropical que avanza sobre el Atlántico con altas probabilidades de desarrollo ciclónico.

El sistema presenta un 90% de probabilidad de formación en los próximos siete días y un 60% en 48 horas, informó esta mañana el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. Las condiciones ambientales siguen favorables para que se desarrolle, por lo que podría convertirse en una depresión tropical este fin de semana o a principios de la próxima semana.

La onda tropical podría acercarse a las Antillas Menores para mediados o finales de la próxima semana, por lo que las autoridades meteorológicas instan a los residentes y visitantes a permanecer atentos a los boletines oficiales.

Según Meteorología, aún hay incertidumbre sobre la trayectoria e intensidad.

“La corrida más reciente del GFS (modelo americano) sugiere una trayectoria más al sur, alineándose con el ECMWF (modelo europeo), que continúa colocando el sistema más cerca de las islas y, por lo tanto, capaz de alterar las condiciones meteorológicas locales“, explicó la agencia.

Imagen de satélite del Atlántico en la madrugada del 5 de septiembre de 2025. ( NOAA )

“Dada la extensión del período de pronóstico, aún son posibles cambios adicionales“, sostuvo.

La temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó el pasado 1 de junio, se encuentra en su etapa más activa. La próxima tormenta tropical en el Atlántico se llamará Gabrielle.

