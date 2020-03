La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy un toque de queda a la ciudadanía y el cierre parcial de todos los negocios, con algunas excepciones.

El toque de queda para los ciudadanos comenzaría, por Orden Ejecutiva, a partir de hoy. Será desde las 9:00 p.m. y se extendería hasta las 5:00 a.m.

Mientras, el cierre comercial entraría en vigor desde las 6:00 p.m. de hoy, domingo. Los comercios que deben cerrar sus puertas son: los centros comerciales, cines, salas de conciertos, gimnasios, salones de juego, casinos, negocios de estipendio de bebidas alcohólicas o cualquier lugar que propicie la reunión de ciudadanos.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la orden, podrán permanecer abiertos, los negocios “dedicados a la venta de alimentos al detal solo mediante el modelo de servi-carro o entrega (carry out o delivery), incluyendo alimentos preparados, o al por mayor, medicamentos o equipo médico, farmacias, supermercados, gasolineras, instituciones bancarias o financieras, centros de cuido de ancianos o aquellos que estén relacionados a las cadenas de distribución de alimentos, medicamentos, artículos médicos o combustible”.

En tanto, las oficinas privadas de doctores podrán operar. Sin embargo, la gobernadora estableció que será responsabilidad de cada médico definir las medidas para prevenir contagios en dichos lugares.

La orden se extiende hasta el lunes, 30 de marzo.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, respondió dudas sobre la Orden Ejecutiva.

1. ¿Quién tiene que estar en cuarentena de 14 días?

Toda persona que haya tenido contacto con aquellas que “muestren los síntomas del coronavirus: tos seca, fiebre y dificultad respiratorio. Son los tres, no uno u otro”. También aquellas personas infectadas por el virus o que tenga “sospecha razonable” de que fue contagiada.

2. ¿Quién está a cargo de velar por las personas en cuarentena?

La División de Bioseguridad del Departamento de Salud es la encargada de velar la condición de salud de estas personas y de darle el monitoreo diario, ya sea por teléfono o presencialmente en sus hogares.

3. ¿Qué operaciones gubernamentales estarán cerradas?

Todas, excepto aquellas que sean servicios esenciales, por ejemplo, la Policía, Manejo de Emergencias, Guardia Nacional, Bomberos, Autoridad de Energía Eléctrica y Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, entre otras.

PUBLICIDAD

4. ¿Los restaurantes y chinchorros pueden abrir? ¿Puedo comprar bebidas alcohólicas?

Lo único que se va a permitir es la venta de alimentos entre 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Las personas pueden ir a los restaurantes y chinchorros, pero solo será “carry out”, “delivery” o servicarro. No pueden sentarse a comer. Aunque no hay ley seca, los bares y negocios que venden bebidas alcohólicas deben cerrar. Si un negocio vende comida y bebida, solo podrá despachar alimentos. Las bebidas alcohólicas solo se podrán comprar en los supermercados, gasolineras o farmacias.

5. ¿Puedo ir al aeropuerto después de las 9:00 p.m.?

Sí. Toda persona que vaya a recoger o dejar pasajeros en los aeropuertos, así como los empleados, podrán transitar por las vías públicas. Si la Policía interviene con usted, tiene que decirle el nombre del familiar y el vuelo.

6. ¿Qué negocios deben cerrar hasta el 30 de marzo?

Todos aquellos negocios que no vendan alimentos para humanos o animales (como centros agrícolas), medicamentos o equipo médico, farmacias, supermercados, gasolineras, instituciones bancarias o financieras, centros de cuido de ancianos, o aquellos que estén relacionados a las cadenas de distribución de alimentos, medicamentos, artículos médicos o combustible.

El cierre también incluye centros comerciales, cines, discotecas, salas de conciertos, teatros, salones de juego, casinos, parques de atracciones, gimnasios, bares o cualquier lugar análogo, evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar, ferreterías y mecánicos.

7. ¿Aplica a zonas turísticas? ¿Puedo ir a la playa?

Todos los turistas serán tratados como ciudadanos de Puerto Rico. Los visitantes y locales solo podrán salir a las vías públicas entre las 5:00 a.m. y 9:00 p.m. Barras y casinos en los hoteles deberán permanecer cerrados. Además, no se puede ir a las playas.

PUBLICIDAD

8. ¿Qué pasará con los empleados que sus negocios cerrarán?

Para los empleados que queden cesantes o sin trabajo durante este periodo en el sector privado, el Departamento del Trabajo habilitó un espacio en su página web donde podrán solicitar desempleo sin salir de sus hogares. Aunque el gobierno federal no ha activado fondos especiales, tampoco descartan que ocurra en los próximos días.

9. ¿Cuáles son las sanciones para quienes incumplan el toque de queda y la cuarentena?

Al momento, las personas que incumplan con la cuarentena no tendrán sanciones, pero el gobierno utilizará “todos los mecanismos necesarios de persuasión” para que comprendan la magnitud del problema y se aíslen de sus familiares. Mientras, quienes incumplan el toque de queda podrán enfrentar una pena de reclusión que no excederá de 6 meses, multa que no excederá de $5,000 dólares o ambas penas, a discreción del tribunal.

Lea la Orden Ejecutiva: