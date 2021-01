El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, en inglés) acogió “gran parte del contenido” del plan de distribución de los $600 de ayuda federal por el impacto de la pandemia de COVID-19 que le sometió el Departamento de Hacienda.

En horas de la mañana de hoy, jueves, la agencia local recibió el borrador con comentarios de parte del IRS y el personal de Hacienda se encuentra en revisión, explicó en un video a través de YouTube el secretario Francisco Parés.

“Esto es cuestión de días (para recibir la aprobación final)”, proyectó la secretaria auxiliar de Rentas Internas de Hacienda, Roxanna Santiago Ortiz.

Mientras, el subsecretario de la agencia, Ángel Pantoja Rodríguez, destacó que todo el proceso de desembolso de los $600 se completaría a finales de febrero, antes de que inicie el proceso de radicación de planillas de contribución sobre ingreso de 2020.

“Nuestro interés es que ese desembolso se completara y que no confligiera con ese periodo de radicación y así el IRS acogió nuestra recomendación. Entiendo que vamos a buen paso. No veo mayor dilación en el proceso de aprobación por parte de ellos”, dijo Pantoja Rodríguez.

Por su parte, Parés destacó que le prometió a Pedro Pierluisi que romperá el tiempo de 36 días que tomó la aprobación del IRS para el desembolso de los $1,200.

“Una vez empecemos, vamos a acabar en cuestión de dos o tres semanas”, aseguró el secretario de Hacienda.

¿Cómo cambiar su cuenta bancaria en SURI?

La secretaria auxiliar de Rentas Internas de Hacienda detalló paso a paso cómo los residentes del País pueden cambiar su cuenta bancaria, si desea recibir los $600 en una diferente a la que recibió los $1,200.

También aplica a aquellas personas que desean añadir una cuenta bancaria por primera vez, ya que recibieron el pago del CARES Act en cheque y desean que los $600 sea en depósito directo.

“Esta funcionalidad no es una solicitud es para actualizar la cuenta de banco”, aclaró Santiago Ortiz.

A continuación, el video detallado de cómo realizar el cambio a través del Sistema Unificado de Rentas Internas:

Actualizar cuenta bancaria para los $1,200

Hasta el momento, todavía quedan unos 12,000 contribuyentes de Puerto Rico a quienes les fueron aprobada la ayuda, pero que el dinero no les ha llegado porque escribieron incorrectamente su cuenta bancaria y aún no han actualizado la información en SURI.

Santiago Ortiz también ofreció los pasos detallados para hacerlo. Mire el video a continuación:

Deudores de Asume

Por otro lado, el subsecretario de Hacienda indicó que en esta segunda ronda de ayuda económica por el coronavirus no se le retendrá dinero a aquellas personas que tengan deudas en la Administración para el Sustento de Menores (Asume).

“La intención es que no se hagan débitos para deudas de Asume, que no sean interceptados. Aquellos que sean elegibles para recibirlos, lo harían de manera íntegra, completa. Eso es un cambios que hay del plan de los $1,200 que sí requería que fuera interceptado para deuda de Asume. En este plan no va a ser así. Parece ser la intención del gobierno federal que no sea interceptado”, abundó.