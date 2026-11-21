“Que enero me pase la cuenta”.

Así piensa el Santa boricua en esta Navidad, al enfocarse en buscar un respiro, un descanso o una oportunidad para despejar la mente en este periodo festivo del embate económico que dejó en este 2026 los altos costos de la electricidad, la gasolina y la compra de alimentos.

No es que el Santa boricua se esmandará en sus compras. Es que decidirá juiciosamente en qué gastarán su dinero, aun cuando tengan que utilizar tarjetas de crédito. Además, limitará sus gastos para la decoración navideña. Así lo identificó el estudio “La Lista de Santa 2026” (Santa’s List), que realiza A&Answers, la división de Business Intelligence de la firma Arteaga & Arteaga.

PUBLICIDAD

El hallazgo principal del estudio, presentado ayer, viernes, fue el siguiente: “Siete de cada 10 puertorriqueños, 77%, van a hacer compras en Navidad, aunque el 64% está peor que hace un año (en términos económicos)”.

Los encuestados aseguraron que “hay cosas que no se tocan: regalos para los niños, la cena navideña, regalos para la pareja y los padres. No son negociables”.

24 Fotos Desde las Fiestas del Descubrimiento en Aguada y el Festival de Arroz con Dulce en San Germán, hasta comedias, carreras 5K y conciertos alrededor de la Isla; mira lo que hay pa’ hacer del 19 al 22 de noviembre.

Específicamente, el 55% considera intocables los regalos para los niños, seguido de la cena de Navidad con un 41%, los regalos para la pareja con un 33% y para los padres con un 24%.

De hecho, el estudio reveló que hay un pensar entre los boricuas de que “los regalos que más importan no vienen envueltos: Entre los adultos jóvenes, de 18 a 34 años, el 74% dice que conectar con sus seres queridos es lo que le da sentido a la Navidad”.

Además, el estudio identificó que el 75% de los boricuas ven la Navidad como “un respiro”, no como una temporada para arreglar el año. Alegan que “la Navidad le ayuda a desconectarse o a despejar la mente, aunque sea mejor o peor”.

Lo que sacrificarán será en decoración y en regalos. El 67% dijo estar dispuesto a reducir gastos en decoración y el 64% en regalos. Un 37% dijo que reduciría en entretenimiento, quedando este renglón en tercer lugar.

No obstante, un 44% dijo que se da permiso para “tirar la casa por la ventana”, pero estableciendo límites de gastos.

El estudio se realizó al hacer 644 entrevistas en línea a adultos de 18 años o más entre el 16 y el 30 de octubre. Se publica como anticipo a esta semana de ventas en especial para la Navidad.

PUBLICIDAD

“Estamos ante un consumidor que no ha perdido el deseo de celebrar; está recalibrando sus decisiones para poder hacerlo. La presión económica es real, pero también lo es el valor emocional y cultural de la Navidad. Las marcas que comprendan las prioridades de las personas y les faciliten celebrar dentro de sus posibilidades tendrán una mayor oportunidad de conectar y ganar relevancia esta temporada”, expresó Juan Alberto Arteaga, presidente de Arteaga & Arteaga, en declaraciones escritas.

Según el análisis, el costo de la electricidad, la gasolina y la compra es lo que más agobia al bolsillo del consumidor.

El 82% de los encuestados aseguró que lo más que ha perjudicado su economía es el gasto en energía eléctrica, el 74% la gasolina y el 59% la compra de alimentos. El gasto del agua quedó en cuarto lugar con un 20%.

Pese a la estrechez económica, los boricuas anticipan festejos navideños, principalmente con la familia.

El 64% dijo que anticipa esas reuniones familiares, el 55% hará cena de Navidad y el 35% tendrá también encuentros con amistades.

Este festejo se extiende hasta el Día de Reyes. El estudio identificó que el 40% planifica comprar tanto para Navidad como para Reyes. Se explicó en el análisis que esta decisión reafirma la importancia de una temporada que forma parte de la identidad cultural puertorriqueña.

No obstante, el estudio destacó que un 23% de los encuestados alegó que no haría compras navideñas.

¿Dónde comprarán los boricuas los regalos?

El 54% dijo que comprará exclusivamente en tiendas físicas, el 22% online y el 24% combinará ambos. Entre los consumidores de 18 a 34 años, un 32% comprará exclusivamente por internet.

PUBLICIDAD

En cuanto a la venta del “Viernes Negro”, se informó que la entrega de los bonos de Navidad mantendrá viva la tradición de aprovechar los especiales. El 47% de los encuestados dijo que comprará los regalos este día. Quedaron en segundo lugar, con un 35%, aquellos que dicen que comprarán cuando les llegue el bono.

Otro dato curioso que se encuestó es si se prefiere a un Santa en trineo o a los Reyes en camellos. La decisión es que se prefieren las dos tradiciones, con un 55%. El renglón de 18 a 35 años fue el que más acogió la idea con un 67%.