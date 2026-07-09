LUMA Energy informó que este jueves, realizará trabajos programados de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en los municipios de Gurabo y Villalba, como parte de las iniciativas para fortalecer la confiabilidad de la red.

En Gurabo, las labores consistirán en la reparación y modernización de subestaciones, específicamente en el sector AMGEM.

Mientras, en Villalba se llevarán a cabo trabajos de remoción de vegetación peligrosa, con el fin de reducir el riesgo de interrupciones ocasionadas por ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas.

Las áreas impactadas en Villalba son:

  • Barrio Hato Puerco Arriba
  • Barrio Caonillas Abajo, sector Camarones
  • Barrio Hato Puerco
  • Comunidad Toa Vaca
  • Parcelas Toa Vaca
  • Urbanización Portales del Alba
  • Monte Bello
  • CROEV Villalba

LUMA recomendó a los residentes de estas comunidades tomar las medidas necesarias ante posibles interrupciones temporeras del servicio eléctrico mientras se completan los trabajos programados.