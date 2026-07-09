Los pueblos que tendrían interrupciones de luz por labores de LUMA
Entre los trabajos, removerán vegetación peligrosa.
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LUMA Energy informó que este jueves, realizará trabajos programados de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en los municipios de Gurabo y Villalba, como parte de las iniciativas para fortalecer la confiabilidad de la red.
En Gurabo, las labores consistirán en la reparación y modernización de subestaciones, específicamente en el sector AMGEM.
Mientras, en Villalba se llevarán a cabo trabajos de remoción de vegetación peligrosa, con el fin de reducir el riesgo de interrupciones ocasionadas por ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas.
Las áreas impactadas en Villalba son:
- Barrio Hato Puerco Arriba
- Barrio Caonillas Abajo, sector Camarones
- Barrio Hato Puerco
- Comunidad Toa Vaca
- Parcelas Toa Vaca
- Urbanización Portales del Alba
- Monte Bello
- CROEV Villalba
LUMA recomendó a los residentes de estas comunidades tomar las medidas necesarias ante posibles interrupciones temporeras del servicio eléctrico mientras se completan los trabajos programados.