Tras el anuncio hecho por Genera PR esta tarde para informar sobre deficiencias en generación tras la salida coordinada de la Unidad 5 de Costa Sur, LUMA informó que esta situación pudiera provocar interrupciones del servicio eléctrico a partir de esta noche.

“Aunque LUMA reconoce la necesidad de reparar y mantener las unidades de generación para reducir el desgaste y el impacto en el servicio y aprovechará la salida de esta unidad para realizar mejoras necesarias al sistema de transmisión y distribución, esta situación, tal como advirtió Genera PR, coloca al sistema en un nivel de reserva estrecha, lo que aumenta el riesgo de insuficiencia energética si ocurre cualquier imprevisto durante los periodos de mayor demanda”, informó LUMA por escrito.

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Lo que dijo Genera PR

La Unidad 5 de la Central Costa Sur, con una capacidad de 410 MW, salió de servicio de forma coordinada para una reparación inaplazable. La medida responde a los resultados de un muestreo preventivo del aceite del transformador principal de potencia de la unidad, los cuales fueron indicativos de puntos calientes. Esta detección temprana permite evaluar y corregir la condición antes de que pueda provocar una salida de servicio súbita o daños mayores, dijo Genera PR esta tarde en sus redes sociales.

Además añadió que “durante este periodo, se estima que la reserva de generación se mantenga en la categoría de reserva estrecha (100 a 400 MW). En este nivel, la demanda se cubre en su totalidad, pero de ocurrir un imprevisto, es posible que la capacidad disponible resulte insuficiente”.

Este estimado está sujeto a las condiciones del sistema y se estará monitoreando día a día. Es importante señalar que los pronósticos de demanda constituyen proyecciones sujetas a variación, no cifras definitivas.

“Continuaremos monitoreando el sistema de generación y mantendremos informado al público sobre cualquier cambio en nuestras operaciones”, indicaron.