La compañía LUMA Energy denunció esta tarde que ha detectado un esquema a través del cual individuos ajenos a la empresa hacen llamadas telefónicas o envían correos electrónicos identificándose falsamente como empleados de LUMA para intentar hacer gestiones de cobro fraudulentas.

LUMA indicó que toda llamada generada por su equipo de servicio al cliente se hará a través del número 1-844-888-5862 (LUMA). Los empleados de LUMA solamente le solicitarán información personal cuando sea el propio cliente el que genere la llamada. Cuando LUMA realice llamadas de cobro, el cliente será transferido al sistema automatizado para ingresar sus datos y realizar sus pagos de manera segura y confidencial. Los empleados nunca le solicitarán que comparta o exponga sus métodos de pago.

De igual forma, los clientes registrados para recibir sus facturas electrónicamente lo harán desde la dirección no-reply@lumapr.com.

De realizar algún cambio en el procedimiento de facturación y cobro, LUMA lo informará a sus clientes de manera oficial.

La compañía exhorta a los clientes a no compartir información como números de cuentas o información bancaria y a no realizar pagos en ningún canal que no sean los establecidos oficialmente por LUMA. Clientes que reciban este tipo de llamada fraudulenta pueden denunciar las acciones a la Policía de Puerto Rico al 787-793-1234.